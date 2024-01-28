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Опытные хозяйки знают порядок обжарки лука и моркови: что обжаривать первым

1:08
Еда

Основой для приготовления бульонов считается поджарка овощей, особенно сочетание лука и моркови, которые не только придают блюду прекрасный цвет, но и насыщают его ароматом.

Опытные хозяйки знают порядок обжарки лука и моркови: что обжаривать первым
Фото: flickr. com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Опытные хозяйки, стремясь создать не только аппетитный внешний вид, но и неповторимый вкус бульона, следуют определенной очередности обжаривания ингредиентов. Согласно мнению опытных кулинаров, первым этапом следует обжаривать лук.

Порезанный лук поддерживается на сковороде в течение 3-5 минут, после чего добавляется тертая крупной теркой морковь. Для более быстрого процесса обжаривания овощи часто нарезают мелко.

Опытные домохозяйки объясняют выбор порядка обжаривания тем, что если добавить морковь первой, то выделяемый овощем сок может помешать луку хорошо прожариться, что повлияет на конечный результат.

Проблему выбора очередности можно решить, если обжаривать лук и морковь одновременно, но на разных сковородах. В случае обжаривания овощей на одной сковороде, лук следует укладывать на уже разогретое масло. Через несколько минут жарки, можно добавить немного воды.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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