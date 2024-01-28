Яркий по вкусу салат с говядиной "Обжорка": шеф-повар раскрыл секрет

Салат "Обжорка" — вкусное и очень сытное блюдо, которое придётся вам по вкусу. О рецепте рассказал кулинар, шеф-повар нескольких ресторанов, телеведущий Александр Белькович в группе в Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мясо поперчите, посолите, выложите на фольгу и отправьте выпекаться около часа при 180 градусах.
2. Остуженную говядину нарежьте в форме соломок.
3. Лук нарежьте в форме полуколечек или соломкой.
4. Морковь нарежьте соломкой.
5. Обжарьте лук с морковью на масле, спассируйте до состояния аль-денте (до полуготовности).
6. Переложите говядину и овощи в тарелку.
7. Огурцы нарежьте в форме тонких полукругов и отправьте в салат.
8. Заправьте блюдо майонезом, йогуртом.
9. Выдавите сок мандарина, добавьте соль, перец. Всё хорошо перемешайте.
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