Яркий по вкусу салат с говядиной "Обжорка": шеф-повар раскрыл секрет

Шеф-повар Белькович раскрыл секрет вкуснейшего салата с говядиной "Обжорка"

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Обжорка" — вкусное и очень сытное блюдо, которое придётся вам по вкусу. О рецепте рассказал кулинар, шеф-повар нескольких ресторанов, телеведущий Александр Белькович в группе в Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ".

Фото: photo taken by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

300 г говядины (лопаточная часть),

2 моркови,

300 г маринованных огурцов,

3 красные луковицы,

3 ст. ложки растительного масла,

100 г майонеза,

50 г йогурта,

1 мандарин.

Приготовление:

1. Мясо поперчите, посолите, выложите на фольгу и отправьте выпекаться около часа при 180 градусах.

2. Остуженную говядину нарежьте в форме соломок.

3. Лук нарежьте в форме полуколечек или соломкой.

4. Морковь нарежьте соломкой.

5. Обжарьте лук с морковью на масле, спассируйте до состояния аль-денте (до полуготовности).

6. Переложите говядину и овощи в тарелку.

7. Огурцы нарежьте в форме тонких полукругов и отправьте в салат.

8. Заправьте блюдо майонезом, йогуртом.

9. Выдавите сок мандарина, добавьте соль, перец. Всё хорошо перемешайте.