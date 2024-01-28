Вкуснейший банановый десерт от шеф повара: готовится без духовки, съедается до последней крошки

Приготовьте этот вкуснейший банановый десерт. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ". -
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Сгущённое молоко и сметану размешайте венчиком.
2. В форму для выпечки положите часть крема.
3. Перемолите печенье до состояния крошки и высыпьте половину на крем.
4. Снова влейте сверху крем.
5. Банан нарежьте в форме кружочков, выложите их на печенье.
6. Сбрызните сверху соком лимона.
7. Сливки взбейте, пока они не станут пышными.
8. Десерт накройте сливками и сверху натрите на мелкой тёрке шоколад.
9. Оставьте блюдо в холодильнике около трёх часов. Лучше позволить ему пропитаться всю ночь.
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