Вкуснейший банановый десерт от шеф повара: готовится без духовки, съедается до последней крошки

Аппетитный банановый десерт без выпечки понравится вашей семье

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот вкуснейший банановый десерт. Рецептом поделилась группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ". -

Фото: Own work by Lumeaalex is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

3 банана,

350 г печенья,

200 г сметаны,

300 г варёного сгущённого молока,

50 г горького шоколада,

500 мл сливок (33%),

лимонный сок из дольки одного лимона.

Приготовление:

1. Сгущённое молоко и сметану размешайте венчиком.

2. В форму для выпечки положите часть крема.

3. Перемолите печенье до состояния крошки и высыпьте половину на крем.

4. Снова влейте сверху крем.

5. Банан нарежьте в форме кружочков, выложите их на печенье.

6. Сбрызните сверху соком лимона.

7. Сливки взбейте, пока они не станут пышными.

8. Десерт накройте сливками и сверху натрите на мелкой тёрке шоколад.

9. Оставьте блюдо в холодильнике около трёх часов. Лучше позволить ему пропитаться всю ночь.