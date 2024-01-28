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Вкуснейшая говядина с черносливом удивит мягкостью и сочностью

Говядина с черносливом и сухим вином просто тает во рту

1:16
Еда

Приготовьте эту аппетитную говядину. Мясо получается ароматным и мягким.

Говядина с черносливом и сухим вином просто тает во рту
Фото: Own work by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1100 г тазобедренной части говядины,
  • 7 шт лука шалота,
  • 2 моркови,
  • 1 ст. л томатнйо пасты,
  • 250 г чернослива без косточки,
  • 250 мл сухого вина,
  • 1 веточка розмарина,
  • 60 мл подсолнечного масла,
  • соль и перец.

Возьмите большую сковороду. У неё должны быть высокие борты и толстое дно.

Приготовление

1. Мясо нарежьте крупными кусками.

2. Морковь и лук нарежьте кольцами и дольками. Можно заменить лук обычным репчатым.

3. Подготовьте две сковороды. На каждую налейте по 20 миллилитров масла. В первой обжарить говядину, пока не появится корочка.

4. Возьмите свободную глубокую сковороду и обжарьте в ней овощи. Положите к ним томатную пасту. К овощам положите говядину. Добавьте чернослив, вино, соль, перец, 200 миллилитров воды, розмарин, накройте крышкой. После того, как жидкость закипит, томите блюдо около часа на медленном огне.

Мясо можно подать с отварным рисом.

Говядина с черносливом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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