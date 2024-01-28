Вкуснейшая говядина с черносливом удивит мягкостью и сочностью

Приготовьте эту аппетитную говядину. Мясо получается ароматным и мягким.
Ингредиенты:
Возьмите большую сковороду. У неё должны быть высокие борты и толстое дно.
Приготовление
1. Мясо нарежьте крупными кусками.
2. Морковь и лук нарежьте кольцами и дольками. Можно заменить лук обычным репчатым.
3. Подготовьте две сковороды. На каждую налейте по 20 миллилитров масла. В первой обжарить говядину, пока не появится корочка.
4. Возьмите свободную глубокую сковороду и обжарьте в ней овощи. Положите к ним томатную пасту. К овощам положите говядину. Добавьте чернослив, вино, соль, перец, 200 миллилитров воды, розмарин, накройте крышкой. После того, как жидкость закипит, томите блюдо около часа на медленном огне.
Мясо можно подать с отварным рисом.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.