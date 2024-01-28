Вкуснейшая говядина с черносливом удивит мягкостью и сочностью

Говядина с черносливом и сухим вином просто тает во рту

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эту аппетитную говядину. Мясо получается ароматным и мягким.

Фото: Own work by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

1100 г тазобедренной части говядины,

7 шт лука шалота,

2 моркови,

1 ст. л томатнйо пасты,

250 г чернослива без косточки,

250 мл сухого вина,

1 веточка розмарина,

60 мл подсолнечного масла,

соль и перец.

Возьмите большую сковороду. У неё должны быть высокие борты и толстое дно.

Приготовление

1. Мясо нарежьте крупными кусками.

2. Морковь и лук нарежьте кольцами и дольками. Можно заменить лук обычным репчатым.

3. Подготовьте две сковороды. На каждую налейте по 20 миллилитров масла. В первой обжарить говядину, пока не появится корочка.

4. Возьмите свободную глубокую сковороду и обжарьте в ней овощи. Положите к ним томатную пасту. К овощам положите говядину. Добавьте чернослив, вино, соль, перец, 200 миллилитров воды, розмарин, накройте крышкой. После того, как жидкость закипит, томите блюдо около часа на медленном огне.

Мясо можно подать с отварным рисом.