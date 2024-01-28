Аппетитная закуска из картошки: эти крокеты разлетятся в мгновение ока

Картофельные крокеты — отличная закуска и новое блюдо в вашем меню. Рецептом поделилась группа В Контакте "ПроСТО Кухня | ПРО100 Кухня | БЕЛЬКОВИЧ фан-клуб".
Ингредиенты:
Ингредиенты для панировки:
Приготовление:
1. Отваренную горячую картошки помните до остывания.
2. Положите к пюре сыр пармезан и яйца. Всё перемешайте. Положите соль и перец.
3. Смочите руки водой, столовой ложку возьмите пюре и слепите лепёшку. Выложите на неё российский сыр и скатайте в форму шара.
4. Обваляйте картофельные шарики в муке. Яйцо взбейте вилкой и опустите в неё шарик. После этого обваляйте его в сухарях. Сделайте то же самое ещё раз.
5. Выложите на присыпанную мукой тарелку.
6. Обжаривайте шарики в горячем масле с помочью шумовки.
7. Выложите их на салфетку.
8. Немного остудите и подавайте с вареньем.
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