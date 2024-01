Аппетитная закуска из картошки: эти крокеты разлетятся в мгновение ока

Your browser does not support the audio element.

Картофельные крокеты — отличная закуска и новое блюдо в вашем меню. Рецептом поделилась группа В Контакте "ПроСТО Кухня | ПРО100 Кухня | БЕЛЬКОВИЧ фан-клуб".

Фото: Own photo of dish as served in Restaurace a vinárna "u bocmana", Labské nábřeží, Děčín by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported