Аппетитная закуска из картошки: эти крокеты разлетятся в мгновение ока

Картофельные крокеты — необычное блюдо на вашем столе

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные крокеты — отличная закуска и новое блюдо в вашем меню. Рецептом поделилась группа В Контакте "ПроСТО Кухня | ПРО100 Кухня | БЕЛЬКОВИЧ фан-клуб".

Фото: Own photo of dish as served in Restaurace a vinárna "u bocmana", Labské nábřeží, Děčín by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

800 г картошки,

80 г сыра пармезан,

100 г российского сыра,

два яйца,

соль и перец по вкусу.

Ингредиенты для панировки:

два яйца,

50 г муки,

40 г панировочных сухарей,

200 г растительного масла.

Приготовление:

1. Отваренную горячую картошки помните до остывания.

2. Положите к пюре сыр пармезан и яйца. Всё перемешайте. Положите соль и перец.

3. Смочите руки водой, столовой ложку возьмите пюре и слепите лепёшку. Выложите на неё российский сыр и скатайте в форму шара.

4. Обваляйте картофельные шарики в муке. Яйцо взбейте вилкой и опустите в неё шарик. После этого обваляйте его в сухарях. Сделайте то же самое ещё раз.

5. Выложите на присыпанную мукой тарелку.

6. Обжаривайте шарики в горячем масле с помочью шумовки.

7. Выложите их на салфетку.

8. Немного остудите и подавайте с вареньем.