Идеальное сочетание ингредиентов: приготовьте эту курицу с рисом на обед или ужин

Курица идеально сочетается с рисом. Это блюдо готовится в одной посуде. Продукты пропитываются приятными вкусами и ароматами.
Ингредиенты на три порции:
Приготовление
1. В разогретую сковороду положите масло и обжарьте бёдра в течение пяти минут с каждой стороны. Положите их в тарелку после обжарки.
2. Лук нарежьте небольшими кусками.
3. Чеснок нарежьте в форме тонких пластинок.
4. Отделите перец от семян, нарежьте в форме полосок.
5. В сковороде, в которой готовили бёдра, выложите лук с перцем и чесноком. Всё жарьте около пяти минут.
6. В сковороду выложите промытый рис с паприкой и молотым перцем.
7. Положите к рису помидоры и воду. Всё аккуратно перемешайте.
8. Положите в сковороду бёдра, покройте их жидкость. Закройте ёмкость крышкой и готовьте около получаса.
9. Готовое блюдо посыпьте петрушкой.
Источник: russianfood.com
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