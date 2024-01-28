Идеальное сочетание ингредиентов: приготовьте эту курицу с рисом на обед или ужин

Курица с рисом получается вкусной благодаря этому сочетанию ингредиентов

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица идеально сочетается с рисом. Это блюдо готовится в одной посуде. Продукты пропитываются приятными вкусами и ароматами.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты на три порции:

рис длиннозёрный (150 г),

куриные бёдра (филе) (300 г),

помидоры консервированные в собственном соку (очищенные) -(400 г),

репчатый лук (1 некрупная луковица),

перец сладкий (1 шт),

чеснок (2 зубчика),

соль (1 чайная ложка),

чёрный молотый перец (0,25 ч. ложки),

молотая паприка (1 ч. л),

вода (200 мл),

растительное масло для жарки (2 ст. л),

свежая петрушка (три веточки).

Приготовление

1. В разогретую сковороду положите масло и обжарьте бёдра в течение пяти минут с каждой стороны. Положите их в тарелку после обжарки.

2. Лук нарежьте небольшими кусками.

3. Чеснок нарежьте в форме тонких пластинок.

4. Отделите перец от семян, нарежьте в форме полосок.

5. В сковороде, в которой готовили бёдра, выложите лук с перцем и чесноком. Всё жарьте около пяти минут.

6. В сковороду выложите промытый рис с паприкой и молотым перцем.

7. Положите к рису помидоры и воду. Всё аккуратно перемешайте.

8. Положите в сковороду бёдра, покройте их жидкость. Закройте ёмкость крышкой и готовьте около получаса.

9. Готовое блюдо посыпьте петрушкой.

Источник: russianfood.com