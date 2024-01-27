Вы по-другому взглянете на брокколи: по этому рецепту она просто вкуснятина — забудете о водянистом овоще

Многие не любят отварную брокколи из-за её водянистости. Попробуйте приготовить её по-другому: влюбитесь во вкус овоща.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Разделенную на соцветия брокколи разрежьте на части, стебли порежьте в форме тонких ломтиком.
2. В разогретую сковороду налейте масло, выложите стебли брокколи около 2 минут, не перемешивая.
3. Соедините стебли с соцветиями, все перемешать. Обжарить, не перемешивая, пару минут.
4. В воде растворите соль и влейте жидкость в сковороду. Накройте её крышкой и тушите пару минут.
5. Снимите крышку и готовьте блюдо, пока вся жидкость не испарится. На это уйдёт около двух минут.
Источник: russianfood.com
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.