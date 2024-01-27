Вы по-другому взглянете на брокколи: по этому рецепту она просто вкуснятина — забудете о водянистом овоще

Жареная брокколи на сковороде — настоящая вкуснятина

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие не любят отварную брокколи из-за её водянистости. Попробуйте приготовить её по-другому: влюбитесь во вкус овоща.

Фото: commons.wikimedia.org by Skippy0101 is licensed under Own work

Ингредиенты:

брокколи (800 г),

масло оливковое (2 ст. л),

соль (2 щепотки),

чёрный молотый перец (1 щепотка),

вода (3 ст. ложки).

Приготовление

1. Разделенную на соцветия брокколи разрежьте на части, стебли порежьте в форме тонких ломтиком.

2. В разогретую сковороду налейте масло, выложите стебли брокколи около 2 минут, не перемешивая.

3. Соедините стебли с соцветиями, все перемешать. Обжарить, не перемешивая, пару минут.

4. В воде растворите соль и влейте жидкость в сковороду. Накройте её крышкой и тушите пару минут.

5. Снимите крышку и готовьте блюдо, пока вся жидкость не испарится. На это уйдёт около двух минут.

Источник: russianfood.com