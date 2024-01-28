Британская картофельная запеканка: простой и очень вкусный рецепт

Это простое блюдо готовится из доступных ингредиентов, которые могут всегда найти под рукой.
Вам понадобятся:
Для приготовления начните с нарезки картофеля кружочками и лука половинками или четвертинками колец. Терку натрите сыром. Разогрейте 60 грамм сливочного масла в сковороде на среднем огне и обжарьте лук до мягкости, не давая ему зарумяниться. Переложите лук на тарелку.
Добавьте еще 80-100 грамм масла в сковороду и растопите его. Уберите сковороду с огня и выложите слой картофеля. Посолите и поперчите его. Положите сверху немного обжаренного лука и посыпьте сыром.
Повторяйте эти слои, чтобы собрать всю запеканку, при этом верхний слой должен состоять только из картошки. По всей поверхности добавьте небольшие кусочки оставшегося масла. Затем отправьте запеканку в предварительно разогретую до 200 °С духовку на 20-25 минут, пока картофель и овощи не станут мягкими.
Подавайте запеканку горячей в качестве основного блюда или гарнира к мясным или рыбным блюдам. Приятного аппетита!
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