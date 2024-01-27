Не пирог, а пища богов: попробуйте вкуснейшее татарское блюдо из картошки и мяса

Приготовьте зур бэлиш — вкуснейшее татарское национальное блюдо

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Зур бэлиш — национальное блюдо татарской кухни, представляет собой жаркое, запечённое в тесте, известное также как "Большой пирог" на татарском языке. Оно получается очень ароматным, если использовать мясо гуся или утки. Готовится оно около двух часов в духовке. Рецепт опубликовал Дзен-канал "Не Просто Еда".

Фото: Own work by IzgeKhan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты для теста:

Каймак(60% молочные сливки) или сметана (150 г),

мука пшеничная (600 г),

вода (150 мл),

соль (1 ч. л)

Ингредиенты для начинки:

мясо гуся (1 кг),

картофель (1 кг),

репчатый лук (2 шт),

соль и перец (по вкусу)

Приготовление:

1. Замесите тесто. Для этого смешайте все ингредиенты и оставьте тесто в холодильнике на полчаса.

2. Нарежьте картофель в форме кубиков размеров 1х1. Мясо накрошите покрупнее, режьте вместе с кожей.

3. Мелко порубите лук.

4. Соедините мясо с луком, хорошо всё перемешайте с добавлением соли и перца.

5. Достаньте тесто. Разделите его: две трети оставьте для дна пирога, а одну треть — на его верх. Оставьте кусок теста размером с грецкий орех.

6. Раскатайте круг толщиной один сантиметр. Он должен быть по диаметру сковороды и свешиваться с бортиков.

7. Раскатайте круг для верха пирога немного меньше диаметра сковороды.

8. Смажьте сковороду маслом, выложите тесто и начинку. Закройте вторым кругом тесто, защипните по краям, соединив верх и низ.

9. В середине пирога сделайте отверстие. Сформируйте шарик из оставленного теста и закройте им отверстие.

10. Отправьте бэлиш в предварительно нагретую духовку и выпекайте его при температуре 160 градусах в течение двух часов.

Через час можно аккуратно открыть отверстие и добавить бульон, не забывая вернуть "пробку" из теста на место. Готовность лучшей татарской выпечки подскажет вам аромат, который намекнет, что блюдо готово к подаче.

11. Извлеките зур бэлиш из духовки, смажьте верхнюю часть сливочным маслом, накройте салфеткой и дайте ему настояться 15-20 минут.

Гастрономический восторг гарантирован. В татарских деревнях снимают "крышку" вокруг, тщательно перемешивают начинку и каждый кладёт её себе в тарелку вместе с куском теста от "крышки" пирога.

Можно подавать кусками, чтобы в тарелке были сразу верх и низ запечённого теста.