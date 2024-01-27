Не пирог, а пища богов: попробуйте вкуснейшее татарское блюдо из картошки и мяса

Зур бэлиш — национальное блюдо татарской кухни, представляет собой жаркое, запечённое в тесте, известное также как "Большой пирог" на татарском языке. Оно получается очень ароматным, если использовать мясо гуся или утки. Готовится оно около двух часов в духовке. Рецепт опубликовал Дзен-канал "Не Просто Еда".
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление:
1. Замесите тесто. Для этого смешайте все ингредиенты и оставьте тесто в холодильнике на полчаса.
2. Нарежьте картофель в форме кубиков размеров 1х1. Мясо накрошите покрупнее, режьте вместе с кожей.
3. Мелко порубите лук.
4. Соедините мясо с луком, хорошо всё перемешайте с добавлением соли и перца.
5. Достаньте тесто. Разделите его: две трети оставьте для дна пирога, а одну треть — на его верх. Оставьте кусок теста размером с грецкий орех.
6. Раскатайте круг толщиной один сантиметр. Он должен быть по диаметру сковороды и свешиваться с бортиков.
7. Раскатайте круг для верха пирога немного меньше диаметра сковороды.
8. Смажьте сковороду маслом, выложите тесто и начинку. Закройте вторым кругом тесто, защипните по краям, соединив верх и низ.
9. В середине пирога сделайте отверстие. Сформируйте шарик из оставленного теста и закройте им отверстие.
10. Отправьте бэлиш в предварительно нагретую духовку и выпекайте его при температуре 160 градусах в течение двух часов.
Через час можно аккуратно открыть отверстие и добавить бульон, не забывая вернуть "пробку" из теста на место. Готовность лучшей татарской выпечки подскажет вам аромат, который намекнет, что блюдо готово к подаче.
11. Извлеките зур бэлиш из духовки, смажьте верхнюю часть сливочным маслом, накройте салфеткой и дайте ему настояться 15-20 минут.
Гастрономический восторг гарантирован. В татарских деревнях снимают "крышку" вокруг, тщательно перемешивают начинку и каждый кладёт её себе в тарелку вместе с куском теста от "крышки" пирога.
Можно подавать кусками, чтобы в тарелке были сразу верх и низ запечённого теста.
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