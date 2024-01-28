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Цветная капуста на масле, в корочке из сухарей: удивительно вкусное блюдо!

Цветная капуста в белых сухарях: отличный гарнир и вкусное самостоятельное блюдо

1:54
Еда

Приготовление цветной капусты в сухарях — это простой и вкусный вариант сделать это популярное блюдо. Одно из замечательных свойств цветной капусты заключается в том, что её можно сочетать с различными ингредиентами, чтобы создать интересные вкусовые комбинации. Мы предлагаем вам изысканный вариант приготовления цветной капусты в сухарях с добавлением моцареллы и сливочного масла, чтобы придать блюду более насыщенный вкус и аромат.

Цветная капуста в белых сухарях: отличный гарнир и вкусное самостоятельное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 1 крупный кочан цветной капусты
— 100 г моцареллы, натертой на крупной терке
— 100 г сливочного масла
— 2 чашки свежих белых сухарей, измельченных в крошку
— Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление

Для начала, разогрейте духовку до 200 °C. Затем подготовьте цветную капусту. Отсоедините соцветия от стебля и разделите их на мелкие части. Подготовьте сковороду и растопите сливочное масло на среднем огне.

После того, как масло полностью растает, добавьте соцветия цветной капусты в сковороду и обжарьте их до золотистого цвета. Периодически помешивайте соцветия, чтобы они равномерно обжарились с каждой стороны.

Затем, добавьте натертую моцареллу в сковороду и продолжайте готовить, пока сыр не растает и не станет мягким.

Пока цветная капуста готовится, возьмите свежие белые сухари и измельчите их с помощью блендера или кухонного комбайна, чтобы получить мелкую крошку.

После того, как капуста и сыр станут готовыми, посыпьте их свежими сухарями. Помешивайте, чтобы сухари равномерно покрыли соцветия капусты.

Переложите сковороду с капустой и сухарями в духовку и запекайте ее в течение 10-15 минут, пока сухари не станут золотистыми и хрустящими.

И вот ваша цветная капуста в сухарях готова к подаче! Приятного аппетита!

Источник: сайт "Гастроном"

Цветная капуста в сухарях
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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