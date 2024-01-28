Нежнейший запечённый омлет: готовится с двумя видами сыра, шпинатом и брокколи

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Нежный омлет со шпинатом и брокколи: не жарится, а запекается в духовке

1:36
Еда

Приготовление омлета с шпинатом и брокколи в духовке — простой и вкусный способ приготовления этого излюбленного блюда. Этот рецепт от портала "Гастроном" необычен тем, что омлет здесь не жарится, а запекается в духовке.

Нежный омлет со шпинатом и брокколи: не жарится, а запекается в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 8 яиц;
— 90 г моцареллы, натёртой на крупной терке;
— 60 г рикотты;
— 70 мл сливок низкой жирности;
— 100 г брокколи, разделенной на соцветия;
— 100 г шпината;
— 1 маленькая луковица, мелко нарезанная;
— 1 зубчик чеснока, измельченный;
— 2 чайные ложки топленого масла;
— соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления этого омлета:

Шаг 1: Разогрейте духовку до 180 °С.

Шаг 2: В миске взбейте яйца, сливки и натертую моцареллу. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 3: В сковороде разогрейте топленое масло, добавьте нарезанный лук и чеснок. Готовьте их на среднем огне до мягкости, примерно 5 минут.

Шаг 4: Добавьте шпинат в сковороду и готовьте его, пока он не станет мягким. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 5: Вылейте яичную смесь в сковороду с луком и шпинатом. Равномерно распределите по поверхности брокколи и кусочки рикотты.

Шаг 6: Поставьте сковороду в разогретую духовку и запекайте омлет около 12 минут, пока яйца не схватятся и станут готовыми.

И вот ваш омлет с шпинатом и брокколи готов! Приятного аппетита!

Омлет со шпинатом и рикоттой | ИТАЛЬЯНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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