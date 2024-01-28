Нежнейший запечённый омлет: готовится с двумя видами сыра, шпинатом и брокколи

Приготовление омлета с шпинатом и брокколи в духовке — простой и вкусный способ приготовления этого излюбленного блюда. Этот рецепт от портала "Гастроном" необычен тем, что омлет здесь не жарится, а запекается в духовке.
Ингредиенты:
— 8 яиц;
— 90 г моцареллы, натёртой на крупной терке;
— 60 г рикотты;
— 70 мл сливок низкой жирности;
— 100 г брокколи, разделенной на соцветия;
— 100 г шпината;
— 1 маленькая луковица, мелко нарезанная;
— 1 зубчик чеснока, измельченный;
— 2 чайные ложки топленого масла;
— соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления этого омлета:
Шаг 1: Разогрейте духовку до 180 °С.
Шаг 2: В миске взбейте яйца, сливки и натертую моцареллу. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 3: В сковороде разогрейте топленое масло, добавьте нарезанный лук и чеснок. Готовьте их на среднем огне до мягкости, примерно 5 минут.
Шаг 4: Добавьте шпинат в сковороду и готовьте его, пока он не станет мягким. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 5: Вылейте яичную смесь в сковороду с луком и шпинатом. Равномерно распределите по поверхности брокколи и кусочки рикотты.
Шаг 6: Поставьте сковороду в разогретую духовку и запекайте омлет около 12 минут, пока яйца не схватятся и станут готовыми.
И вот ваш омлет с шпинатом и брокколи готов! Приятного аппетита!
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