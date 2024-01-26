3 причины, почему опытные домохозяйки не хранят курицу на верзней полке холодильника

Курица является одним из наиболее доступных и популярных продуктов животного происхождения, и поэтому важно знать, как правильно хранить ее, чтобы избежать быстрого порчи и негативного влияния на соседние продукты.
Опытные хозяйки никогда не хранят куриное мясо на верхней полке холодильника, и вот почему:
Различие в температуре: Секрет заключается в разнице температурных режимов. Куриному мясу требуется достаточно низкая температура, даже если вы планируете его мягко размораживать, чтобы предотвратить активность вредоносных микроорганизмов.
Необходимость холода: На верхней полке температура слишком высока, чтобы обеспечить сохранность качества продукта. Поэтому для хранения курицы лучше выбирать морозильную камеру, если планируется запас, или использовать нижнюю полку холодильника, если продукт будет использоваться в ближайшее время.
Предотвращение загрязнения: Игнорирование этой рекомендации может привести к тому, что бактерии из куриного мяса могут перейти на другие продукты, находящиеся поблизости.
Таким образом, правильное хранение курицы - это ключевой момент для поддержания ее свежести и безопасности для других продуктов.
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