3 причины, почему опытные домохозяйки не хранят курицу на верзней полке холодильника

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица является одним из наиболее доступных и популярных продуктов животного происхождения, и поэтому важно знать, как правильно хранить ее, чтобы избежать быстрого порчи и негативного влияния на соседние продукты.

Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Опытные хозяйки никогда не хранят куриное мясо на верхней полке холодильника, и вот почему:

Различие в температуре: Секрет заключается в разнице температурных режимов. Куриному мясу требуется достаточно низкая температура, даже если вы планируете его мягко размораживать, чтобы предотвратить активность вредоносных микроорганизмов.

Необходимость холода: На верхней полке температура слишком высока, чтобы обеспечить сохранность качества продукта. Поэтому для хранения курицы лучше выбирать морозильную камеру, если планируется запас, или использовать нижнюю полку холодильника, если продукт будет использоваться в ближайшее время.

Предотвращение загрязнения: Игнорирование этой рекомендации может привести к тому, что бактерии из куриного мяса могут перейти на другие продукты, находящиеся поблизости.

Таким образом, правильное хранение курицы - это ключевой момент для поддержания ее свежести и безопасности для других продуктов.