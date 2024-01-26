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Правильная варка пюре, чтобы все члены семьи просили добавки: секреты опытных поваров

1:07
Еда

Приготовление картофельного пюре — это искусство, требующее внимания к деталям и учета множества тонкостей. Далеко не каждый повар может похвастаться тем, что его блюдо получается идеальным и вкусным, и многое зависит от правильного выбора компонентов и соблюдения технологии приготовления.

Правильная варка пюре, чтобы все члены семьи просили добавки: секреты опытных поваров
Фото: commons.wikimedia. org by Slastic is licensed under public domain

Один из ключевых моментов — это процесс варки корнеплода. Начнем с выбора подходящей картошки среднего размера. Следует обратить внимание на сорт, чтобы избежать излишней рассыпчатости. Картошка должна быть высокого качества, с твердой структурой и без ростков.

Далее следует почистить, помыть и разрезать картошку пополам. Важно помнить, что в кипящую воду добавляется соль, и только после начала кипения вводится картошка. Нельзя добавлять корнеплод в холодную воду.

Рекомендуется избегать мелкой нарезки картошки, так как это может придать готовому пюре водянистый привкус, который трудно замаскировать маслом или молоком. Поэтому выбор правильных компонентов и строгое следование технологии — залог великолепного вкуса и текстуры картофельного пюре.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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