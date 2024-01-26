Вкуснейшая картошка в духовке: новый интересный способ приготовления

Приготовьте картофель таким способом. Получается вкусным и сочным.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Очищенный картофель нарежьте в форме кружочков.
2. На смазанную маслом форму положите первый слой картошки. Посыпьте солью, перцем, мускатным орехом, тёртым сыром. Залейте частью сливок.
3. Положите оставшуюся картошку, снова посыпьте солью, перцем, мускатным орехом, сыром, залейте оставшимися сливками.
4. Выпекайте блюдо при 180 градусах около часа.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
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