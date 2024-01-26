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Легкие, нежные и чрезваычайно вкусные сырники получаются по этому рецепту. Дети такие обожают

1:23
Еда

Этот рецепт обеспечивает создание легких, нежных и чрезвычайно вкусных сырников. Существует множество вариантов рецептов сырников, но именно этот считается многими хозяйками правильным и идеальным.

Легкие, нежные и чрезваычайно вкусные сырники получаются по этому рецепту. Дети такие обожают
Фото: lt.wikibooks. org by Sirex is licensed under GNU Free Documentation License

Итак, для приготовления вам потребуется:

  • 500 грамм творога,
  • 3 ложки манки,
  • 2 ложки крахмала,
  • 1 яйцо,
  • 1,5 ложки сахара,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Зернистый творог любой жирности нужно взбить до однородного состояния, используя блендер или разминая вилкой.
  2. Добавить яйцо, крахмал, манку, сахар, соль и обязательно просеянную муку.
  3. Перемешать все ингредиенты и дать творожной массе настояться 15-20 минут. За это время манка набухнет, что придаст сырникам воздушность.
  4. Влажными руками взять небольшой кусочек массы, сформировать сначала шарик, а затем придать ему форму "шайбочки" с помощью ножа.
  5. Можно использовать стакан, чтобы накрыть сырник, а затем делать круговые движения так, чтобы блинчик прижимался к стенкам посуды. Через некоторое время сырник приобретет характерную форму.
  6. Смазать сковороду сливочным маслом и обжаривать сырники с обеих сторон до получения золотистой корки. В конце готовности можно накрыть сковороду крышкой.

Пышные и вкусные сырники готовы к подаче.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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