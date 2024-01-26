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Приготовьте кекс за считанные минуты: несколько простых действий, и вкуснятина к чаю готова

Аппетитный кекс к чаю с лёгкой кислинкой

0:47
Еда

Для приготовления этого мягкого кекса вам потребуются считанные минуты.

Аппетитный кекс к чаю с лёгкой кислинкой
Фото: flickr.com by Abhijit Tembhekar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • лимон (1 шт.),
  • сливочное масло (15 г),
  • сахар (25 г),
  • молоко (45 мл),
  • мука (35 г),
  • сода (половина ч. л.),
  • соль (щепотка).

Приготовление

1. Выжмите сок из лимона. Цедру натрите.

2. К растопленному и остуженному сливочному маслу положите сахар. Соедините массу с молоком и лимонным соком. Положите муку, соду, соль и цедру.

3. Вылейте массу в стакан и отправьте в микроволновую печь. Готовьте всё около пары минут.

Готовый кекс можно украсить остатками цедры или взбитыми сливками.

У вас есть микроволновка? Тогда приготовьте лимонный кекс в кружке. За 2 минуты! Без масла!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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