Приготовьте кекс за считанные минуты: несколько простых действий, и вкуснятина к чаю готова

Аппетитный кекс к чаю с лёгкой кислинкой

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления этого мягкого кекса вам потребуются считанные минуты.

Фото: flickr.com by Abhijit Tembhekar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

лимон (1 шт.),

сливочное масло (15 г),

сахар (25 г),

молоко (45 мл),

мука (35 г),

сода (половина ч. л.),

соль (щепотка).

Приготовление

1. Выжмите сок из лимона. Цедру натрите.

2. К растопленному и остуженному сливочному маслу положите сахар. Соедините массу с молоком и лимонным соком. Положите муку, соду, соль и цедру.

3. Вылейте массу в стакан и отправьте в микроволновую печь. Готовьте всё около пары минут.

Готовый кекс можно украсить остатками цедры или взбитыми сливками.