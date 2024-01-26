Вкуснейший куриный суп придётся вам по вкусу: это блюдо влюбит в себя сочетанием ингредиентов

Насыщенный куриный суп

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Это вкуснейший суп с курицей — невероятно бюджетное и вкусное блюдо.

Ингредиенты:

куриные бёдра (2 шт.),

морковь (2 шт.),

сельдерей (2 стебля),

лук (2 шт.),

вода (1,5 л),

чеснок (2 зубчика),

картофель (2 шт),

яйца (2 шт),

мука (80 г),

соль (1 ч. л.),

итальянские травы (1 ч. л.),

чёрный перец (1 ч. л.).

Приготовление

1. Морковь порежьте крупными дольками. Сделайте то же самое с сельдереем.

2. В кастрюле положите бёдра, морковь, сельдереем. Залейте их водой.

2. Доведите воду до кипения. Варите около 10 минут.

3. Мелко накрошенный лук и натёртую на крупной тёрке морковь обжарьте с небольшим количеством растительного масла около пары минут.

4. Очищенный картофель нарежьте в форме кубиков.

5. Из кастрюли выньте бёдра и овощи.

6. Положите в воду морковь, лук, картофель. Варите всё около десяти минут.

7. В миске соедините яйца, соль, муку. Всё размешайте.

8. Мясо от бёдер поделите на кусочки.

9. В суп положите мясо, ложкой добавьте тесто. Варите блюдо около пяти минут под крышкой.

10. В суп положите соль, травы, перец. Варите ещё пять минут.

Источник: souspark. ru