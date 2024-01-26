Вкуснейший куриный суп придётся вам по вкусу: это блюдо влюбит в себя сочетанием ингредиентов

Это вкуснейший суп с курицей — невероятно бюджетное и вкусное блюдо.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Морковь порежьте крупными дольками. Сделайте то же самое с сельдереем.
2. В кастрюле положите бёдра, морковь, сельдереем. Залейте их водой.
2. Доведите воду до кипения. Варите около 10 минут.
3. Мелко накрошенный лук и натёртую на крупной тёрке морковь обжарьте с небольшим количеством растительного масла около пары минут.
4. Очищенный картофель нарежьте в форме кубиков.
5. Из кастрюли выньте бёдра и овощи.
6. Положите в воду морковь, лук, картофель. Варите всё около десяти минут.
7. В миске соедините яйца, соль, муку. Всё размешайте.
8. Мясо от бёдер поделите на кусочки.
9. В суп положите мясо, ложкой добавьте тесто. Варите блюдо около пяти минут под крышкой.
10. В суп положите соль, травы, перец. Варите ещё пять минут.
Источник: souspark. ru
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