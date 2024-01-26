Духовку включать не придётся: супербыстрый пирог на сковороде станет любимой вкуснятиной

Аппетитный пирог с бананами на сковороде

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот быстрый пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда нужна вкуснятина к чаю. Вам не потребуется включать духовку.

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

яйцо (1 шт.),

соль (щепотка),

сахар (80 г),

ванильный сахар (1 ч. л.),

молоко (150 мл),

растительное масло (60 мл),

мука (150 г),

разрыхлитель (1 ч. л),

банан (2 шт).

Приготовление

1. В миску разбейте яйцо, соедините его с солью, сахаром. Взбейте всё с помощью венчика. Положите к массе растительно масло.

2. Замесите тесто, добавив в жидкую массу муку с разрыхлителем.

3. Бананы нарежьте в форме кружочков.

4. В смазанную маслом сковороду положите немного сахара. Положите на дно банановые кусочки и залейте их тестом.

5. Закройте крышкой и в течение 30 минут готовьте. Огонь должен быть медленным.

Источник: souspark.ru