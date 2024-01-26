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Духовку включать не придётся: супербыстрый пирог на сковороде станет любимой вкуснятиной

Аппетитный пирог с бананами на сковороде

1:03
Еда

Этот быстрый пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда нужна вкуснятина к чаю. Вам не потребуется включать духовку.

Аппетитный пирог с бананами на сковороде
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • яйцо (1 шт.),
  • соль (щепотка),
  • сахар (80 г),
  • ванильный сахар (1 ч. л.),
  • молоко (150 мл),
  • растительное масло (60 мл),
  • мука (150 г),
  • разрыхлитель (1 ч. л),
  • банан (2 шт).

Приготовление

1. В миску разбейте яйцо, соедините его с солью, сахаром. Взбейте всё с помощью венчика. Положите к массе растительно масло.

2. Замесите тесто, добавив в жидкую массу муку с разрыхлителем.

3. Бананы нарежьте в форме кружочков.

4. В смазанную маслом сковороду положите немного сахара. Положите на дно банановые кусочки и залейте их тестом.

5. Закройте крышкой и в течение 30 минут готовьте. Огонь должен быть медленным.

Источник: souspark.ru

Вкуснейший ПИРОГ с БАНАНАМИ за 3 МИН на СКОВОРОДЕ😍ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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