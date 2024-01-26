Духовку включать не придётся: супербыстрый пирог на сковороде станет любимой вкуснятиной

Этот быстрый пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда нужна вкуснятина к чаю. Вам не потребуется включать духовку.
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миску разбейте яйцо, соедините его с солью, сахаром. Взбейте всё с помощью венчика. Положите к массе растительно масло.
2. Замесите тесто, добавив в жидкую массу муку с разрыхлителем.
3. Бананы нарежьте в форме кружочков.
4. В смазанную маслом сковороду положите немного сахара. Положите на дно банановые кусочки и залейте их тестом.
5. Закройте крышкой и в течение 30 минут готовьте. Огонь должен быть медленным.
Источник: souspark.ru
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