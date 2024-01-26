Вкуснейшая закуска с творожным сыром и красной рыбкой разнообразит меню: просто вкуснятина

Эта аппетитная закуска подойдёт как для праздничного стола, так и для разнообразия повседневного меню. Рецепт опубликован в Telegram-канале "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Листы тортильи необходимо разрезать на четыре равные части. Далее нужно их скрепить зубочистками (должны получиться маленькие рожки) и в течение десяти минут подержать в разогретой до 180 градусов духовке. ,
2. Накрошите в форме кубиков огурец и рыбу. Положите сыр и мелко накрошенный укроп. Всё смешайте.
3. Выложите начинку в рожки после их остывания.
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