Вкуснейшая закуска с творожным сыром и красной рыбкой разнообразит меню: просто вкуснятина

Аппетитная закуска с сыром и красной рыбой

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта аппетитная закуска подойдёт как для праздничного стола, так и для разнообразия повседневного меню. Рецепт опубликован в Telegram-канале "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: pixabay.com by Mogens Petersen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

листы тортильи (2 шт),

творожный сыр (150 г),

огурец (1 шт),

форель (1 упаковка 150 г),

веточка укропа.

Приготовление

1. Листы тортильи необходимо разрезать на четыре равные части. Далее нужно их скрепить зубочистками (должны получиться маленькие рожки) и в течение десяти минут подержать в разогретой до 180 градусов духовке. ,

2. Накрошите в форме кубиков огурец и рыбу. Положите сыр и мелко накрошенный укроп. Всё смешайте.

3. Выложите начинку в рожки после их остывания.