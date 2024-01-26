Все домочадцы будут в восторге от этой запеканки с брокколи

Вкуснейшая запеканка брокколи — отличное блюдо на ужин. Готовить его очень просто. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Натёртые на крупной тёрке морковь и сыр соедините.
2. Капусту разделите на соцветия.
3. Возьмите миску и соедините в ней морковь с сыром, а также брокколи и соль. Разбейте на массу яйца. Всё размешайте.
4. Возьмите форму для выпечки. Положите в неё овощную смесь.
5. Выпекайте при 180 градусах около получаса.
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