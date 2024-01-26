Все домочадцы будут в восторге от этой запеканки с брокколи

Эта запеканка с брокколи придётся вам по вкусу

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкуснейшая запеканка брокколи — отличное блюдо на ужин. Готовить его очень просто. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

брокколи (80 г),

яйца (3 шт),

морковь (50 г),

сыр Пармезан (70-100 г),

соль — по вкусу.

Приготовление

1. Натёртые на крупной тёрке морковь и сыр соедините.

2. Капусту разделите на соцветия.

3. Возьмите миску и соедините в ней морковь с сыром, а также брокколи и соль. Разбейте на массу яйца. Всё размешайте.

4. Возьмите форму для выпечки. Положите в неё овощную смесь.

5. Выпекайте при 180 градусах около получаса.