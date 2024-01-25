Полезнейший смузи подарит энергию и витамины

Этот освежающий смузи — просто кладезь витаминов

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Освежающий смузи по этому рецепту получается вкуснейшим и полезнейшим. Сам процесс приготовления у вас займёт несколько минут. Рецепт разместил Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

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Ингредиенты:

сельдерей (1 стебель),

зелёное яблоко (1 шт),

огурец (1 шт),

киви (1 шт),

петрушка (пучок),

вода (1 стакан).

Приготовление:

1. Очищенное от плодоножки и семян яблоко поделите на четыре части.

2. Нарежьте на кусочки огурец и сельдерей.

3. Очищенное киви порежьте на четыре части.

4. Петрушку накрошите.

5. Все ингредиенты соедините в чаше блендера и перебейте. Смузи готов.