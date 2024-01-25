Полезнейший смузи подарит энергию и витамины

Освежающий смузи по этому рецепту получается вкуснейшим и полезнейшим. Сам процесс приготовления у вас займёт несколько минут. Рецепт разместил Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очищенное от плодоножки и семян яблоко поделите на четыре части.
2. Нарежьте на кусочки огурец и сельдерей.
3. Очищенное киви порежьте на четыре части.
4. Петрушку накрошите.
5. Все ингредиенты соедините в чаше блендера и перебейте. Смузи готов.
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