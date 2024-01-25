Вы влюбитесь в брокколи, если приготовите её таким образом: потребуются считанные минуты

Вкуснейшая брокколи с кунжутом

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы полюбите брокколи, если приготовите её таким образом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Ингредиенты:

брокколи (1 кочан),

оливковое масло (5 ст. л),

соевый соус (2 ст. л.),

апельсин (1 шт),

чеснок (1 зубчик),

кунжут (1 ст. л.).

Приготовление

1. Разделенную на соцветия брокколи отварите в воде с добавлением соли около 60 секунд, пока капуста не будет в состоянии аль-денте.

2. Для приготовления соуса соедините масло с соевым соусом, пропущенным через пресс чесноком и апельсиновым соком. Необходимо полить данным соусом капусту, а сверху посыпать кунжутом. Аппетитное блюдо готово.