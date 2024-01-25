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Вы влюбитесь в брокколи, если приготовите её таким образом: потребуются считанные минуты

Вкуснейшая брокколи с кунжутом

0:49
Еда

Вы полюбите брокколи, если приготовите её таким образом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Вкуснейшая брокколи с кунжутом
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Ингредиенты:

  • брокколи (1 кочан),
  • оливковое масло (5 ст. л),
  • соевый соус (2 ст. л.),
  • апельсин (1 шт),
  • чеснок (1 зубчик),
  • кунжут (1 ст. л.).

Приготовление

1. Разделенную на соцветия брокколи отварите в воде с добавлением соли около 60 секунд, пока капуста не будет в состоянии аль-денте.

2. Для приготовления соуса соедините масло с соевым соусом, пропущенным через пресс чесноком и апельсиновым соком. Необходимо полить данным соусом капусту, а сверху посыпать кунжутом. Аппетитное блюдо готово.

Как правильно и быстро приготовить замороженную брокколи. Как правильно варить брокколи.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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