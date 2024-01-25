Вы влюбитесь в брокколи, если приготовите её таким образом: потребуются считанные минуты

Вы полюбите брокколи, если приготовите её таким образом. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Разделенную на соцветия брокколи отварите в воде с добавлением соли около 60 секунд, пока капуста не будет в состоянии аль-денте.
2. Для приготовления соуса соедините масло с соевым соусом, пропущенным через пресс чесноком и апельсиновым соком. Необходимо полить данным соусом капусту, а сверху посыпать кунжутом. Аппетитное блюдо готово.
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