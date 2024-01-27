Картофельное пюре от Жоэля Робюшона: приготовьте его, как во французском ресторане

Картофельное пюре от Жоэля Робюшона: привычный гарнир в стиле высокой французской кухни

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Неужели такое привычное всем блюдо, как обычное картофельное пюре, можно приготовить как-то по-новому? Можно, если его автором является мэтр высокой французской кухни Жоэль Робюшон.

Фото: commons.wikimedia.org by Slastic is licensed under public domain

Ингредиенты:

— 1 килограмм картофеля для пюре;

— 250 грамм сливочного масла;

— 200 мл молока высокой жирности;

— крупная соль;

— белый перец.

Приготовление

1. Начните с того, чтобы вымыть картофель, не очищая его. В кастрюлю налейте 2 литра холодной воды и добавьте 1 столовую ложку крупной соли. Положите картофель в кастрюлю, доведите до кипения и варите около 35 минут.

2. В это время нарежьте холодное сливочное масло на небольшие кубики. Откиньте воду с картофеля и очистите его. Протрите картофель через сито в большую кастрюлю и поставьте на слабый огонь, часто помешивая. Прогревайте в течение 2-3 минут.

3. Замените молоко на сливки и добавьте их вместе с сыром в пюре, чтобы придать ему более богатый и нежный вкус. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Подавайте картофельное пюре горячим, посыпав его измельченной зеленью или дольками лука для украшения.

Подавайте пюре сразу, пока оно горячее.

Если вы решите приготовить пюре по оригинальному рецепту Робюшона, молоко нужно будет заменить на 250 г сливочного масла, которое нужно будет маленькими кусочками добавлять в картофель в процессе перемешивания.