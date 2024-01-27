Самые праздничные тарталетки: с красной икрой и крабовыми палочками

Тарталетки с красной икрой и крабовыми палочками: необычное сочетание на праздничный стол

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки можно приготовить абсолютно с любой начинкой. Вдохновитесь идеей от VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и сделайте праздничные тарталетки с красной икрой и крабовыми палочками. Если нет настоящей красной икры, не переживайте — вполне подойдёт и имитированная.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— Песочные тарталетки;

— 1 отварное яйцо;

— Крабовые палочки;

— Сыр (лучше взять сливочный или российский);

— Майонез;

— Красная икра (можно использовать имитацию).

Приготовление

1. Сначала отварите яйцо до готовности.

2. В миске смешайте нарезанные крабовые палочки, натертое яйцо, натертый сыр и майонез. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная кремовая начинка.

3. Переложите начинку в кондитерский мешок или используйте ложку, чтобы начинить тарталетки.

4. После этого украсьте каждую тарталетку сверху красной икрой, добавив изюминку внешнему виду и вкусу.

5. Такая начинка также прекрасно подойдет для бутербродов и отлично сочетается с песочными тарталетками.

6. Подавайте тарталетки с крабовыми палочками и красной икрой в качестве изысканной закуски или украшение праздничного стола.