Самые праздничные тарталетки: с красной икрой и крабовыми палочками

Тарталетки можно приготовить абсолютно с любой начинкой. Вдохновитесь идеей от VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и сделайте праздничные тарталетки с красной икрой и крабовыми палочками. Если нет настоящей красной икры, не переживайте — вполне подойдёт и имитированная.
Ингредиенты:
— Песочные тарталетки;
— 1 отварное яйцо;
— Крабовые палочки;
— Сыр (лучше взять сливочный или российский);
— Майонез;
— Красная икра (можно использовать имитацию).
Приготовление
1. Сначала отварите яйцо до готовности.
2. В миске смешайте нарезанные крабовые палочки, натертое яйцо, натертый сыр и майонез. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная кремовая начинка.
3. Переложите начинку в кондитерский мешок или используйте ложку, чтобы начинить тарталетки.
4. После этого украсьте каждую тарталетку сверху красной икрой, добавив изюминку внешнему виду и вкусу.
5. Такая начинка также прекрасно подойдет для бутербродов и отлично сочетается с песочными тарталетками.
6. Подавайте тарталетки с крабовыми палочками и красной икрой в качестве изысканной закуски или украшение праздничного стола.
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