Рисовый суп с грибами на сливках: приготовьте в мультиварке и не стойте у плиты

Сливочный суп с грибами и рисом: без хлопот готовится в мультиварке

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить рисовый суп с грибами на сливках, используя для этого мультиварку. Вот увидите — это очень просто, и с минимумом хлопот и без стояния у плиты у вас будет вкуснейшее первое! Идея блюда взята у VK-сообщества "Рецепты".

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 4 куриные крылышка или другие части курицы;

— 2 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла;

— 2,5 л воды;

— 400 г белых шампиньонов;

— 1 средняя морковь;

— 1 средняя луковица;

— 1 столовая ложка муки;

— соль и черный молотый перец по вкусу;

— 1 стакан круглого риса;

— 2/3 стакана сливок (сметаны);

— 1 лавровый лист;

— горсть свежей мелко нарезанной петрушки.

Приготовление:

1. Вымойте куриное мясо под холодной водой. Если используете крылышки, разрежьте их пополам, а если другие части курицы, нарежьте их порционными кусочками. Включите мультиварку в режиме "Жарка" и добавьте масло. Подождите, пока масло разогреется, затем обжарьте курицу по 6-8 минут с каждой стороны. Очистите и вымойте лук и морковь, нарежьте их полукольцами или мелкими кубиками и добавьте в мультиварку.

2. Продолжайте обжаривать вместе с курицей, часто перемешивая, в течение 10 минут. Вымойте грибы, обсушите и нарежьте их ломтиками. Добавьте грибы в мультиварку и продолжайте обжаривать, пока вода полностью не испарится и грибы не приобретут золотистый цвет, примерно 10-12 минут. Посыпьте муку, хорошо перемешайте. Постепенно влейте сливки, продолжайте помешивать. Приправьте солью и перцем по вкусу.

3. Промойте рис и добавьте его в мультиварку. Залейте горячей водой. Включите режим "Тушение" на 45 минут. Когда программа закончится, добавьте лавровый лист и мелко нарезанную петрушку. Накройте мультиварку крышкой и оставьте суп настояться в течение 10-15 минут. Подавайте горячим, посыпав каждую порцию свежей петрушкой.