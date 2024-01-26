Тальятелле по-итальянски: со сливочным соусом, ветчиной и пармезаном

Что может быть лучше итальянской пасты, приготовленной с аппетитным соусом? Наверное, только настоящие итальянские тальятелле со сливками, ветчиной и пармезаном по совету VK-сообщества "Рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовьте кипящую воду для тальятелле. Нарежьте ветчину тонкими полосками и измельчите чеснок.
2. В отдельной миске взбейте сливки, яичные желтки и тертый пармезан.
3. На сильном огне разогрейте сковороду, добавьте 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла. Обжарьте чеснок в течение минуты, постоянно помешивая, чтобы не пригорел. Затем добавьте полоски ветчины и готовьте еще 2-3 минуты, постоянно перемешивая.
4. Откиньте отваренные тальятелле на дуршлаг, чтобы слить воду, затем верните их в кастрюлю. Добавьте ветчину с чесноком и приготовленный соус.
5. На среднем огне прогрейте тальятелле с соусом в течение 1-2 минут. Соус загустеет благодаря желткам и сыру. Не перегревайте пасту, чтобы сливочный соус оставался немного жидким в тарелке.
6. Подавайте немедленно, посыпав готовое блюдо порцией тертого пармезана.
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