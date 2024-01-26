Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волнистый попугай: легкий путь к сбалансированному рациону
Волки напали на пенсионеров в Курганской области
Ошибки при выполнении приседаний
Японский космический зонд опрокинулся на Луне вверх тормашками
В Тюмени подросток выжил после падения с 9-го этажа
Когда нужно делить пионы
Автоэксперт назвал пять факторов, влияющих на поведение авто на зимней дороге
Александру Петрову исполнилось 35 лет. К юбилею актёра — о его лучших фильмах
Совбез ООН провёл заседание по сбитому под Белгородом Ил-76 с военнопленными ВСУ
Тальятелле по-итальянски: со сливочным соусом, ветчиной и пармезаном

Ароматные тальятелле с ветчиной и сливочным соусом: подавайте горячими с пармезаном

1:27
Еда

Что может быть лучше итальянской пасты, приготовленной с аппетитным соусом? Наверное, только настоящие итальянские тальятелле со сливками, ветчиной и пармезаном по совету VK-сообщества "Рецепты".

Ароматные тальятелле с ветчиной и сливочным соусом: подавайте горячими с пармезаном
Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 200 г тальятелле;
  • 100 г ветчины;
  • 3 крупных зубчика чеснока;
  • 200 мл сливок;
  • 3 желтка;
  • 50 г пармезана.

Приготовление:

1. Подготовьте кипящую воду для тальятелле. Нарежьте ветчину тонкими полосками и измельчите чеснок.

2. В отдельной миске взбейте сливки, яичные желтки и тертый пармезан.

3. На сильном огне разогрейте сковороду, добавьте 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла. Обжарьте чеснок в течение минуты, постоянно помешивая, чтобы не пригорел. Затем добавьте полоски ветчины и готовьте еще 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

4. Откиньте отваренные тальятелле на дуршлаг, чтобы слить воду, затем верните их в кастрюлю. Добавьте ветчину с чесноком и приготовленный соус.

5. На среднем огне прогрейте тальятелле с соусом в течение 1-2 минут. Соус загустеет благодаря желткам и сыру. Не перегревайте пасту, чтобы сливочный соус оставался немного жидким в тарелке.

6. Подавайте немедленно, посыпав готовое блюдо порцией тертого пармезана.

ПАСТА С ВЕТЧИНОЙ И СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ ОТ ВИТАЛИЯ ИСТОМИНА. ОЧЕНЬ БЫСТРО И ОЧЕНЬ ВКУСНО!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
Диетолог Кабанов развеял мифы о пользе кокосового и вреде пальмового масла Ирина Гусакова В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай" Дмитрий Плотников Юг Америки восстал: в США назревает конституционный кризис Олег Володин
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Последние материалы
В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай"
Назван ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 года
Больше играйте с кошкой, чтобы она не мешала вам спать. И еще 3 важных совета по уходу за питомцем
Политолог Бернардини: Зеленского заменят на более сговорчивого руководителя
В Ростове-на-Дону задержаны граждане РФ, передававшие данные о частях ВС РФ Киеву
В Таиланде приняли решение о наказании участников группы "Би-2"
СК РФ начал проверку из-за смерти мужчины в заваленном снегом авто на Сахалинске
Политолог Конфисахор объяснил невозможность принятия России в НАТО желанием альянса противостоять
3 новых продукта для восстановления волос
Александре из фильма "Москва слезам не верит" исполнилось 65 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников