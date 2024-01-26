Тальятелле по-итальянски: со сливочным соусом, ветчиной и пармезаном

Ароматные тальятелле с ветчиной и сливочным соусом: подавайте горячими с пармезаном

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше итальянской пасты, приготовленной с аппетитным соусом? Наверное, только настоящие итальянские тальятелле со сливками, ветчиной и пармезаном по совету VK-сообщества "Рецепты".

Фото: commons.wikimedia.org by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

200 г тальятелле;

100 г ветчины;

3 крупных зубчика чеснока;

200 мл сливок;

3 желтка;

50 г пармезана.

Приготовление:

1. Подготовьте кипящую воду для тальятелле. Нарежьте ветчину тонкими полосками и измельчите чеснок.

2. В отдельной миске взбейте сливки, яичные желтки и тертый пармезан.

3. На сильном огне разогрейте сковороду, добавьте 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла. Обжарьте чеснок в течение минуты, постоянно помешивая, чтобы не пригорел. Затем добавьте полоски ветчины и готовьте еще 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

4. Откиньте отваренные тальятелле на дуршлаг, чтобы слить воду, затем верните их в кастрюлю. Добавьте ветчину с чесноком и приготовленный соус.

5. На среднем огне прогрейте тальятелле с соусом в течение 1-2 минут. Соус загустеет благодаря желткам и сыру. Не перегревайте пасту, чтобы сливочный соус оставался немного жидким в тарелке.

6. Подавайте немедленно, посыпав готовое блюдо порцией тертого пармезана.