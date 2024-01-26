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Пирог с абрикосовым джемом: такой простой, что справится каждый

Пирог с абрикосовым джемом: доступно и вкусно

1:18
Еда

Пирог с абрикосовым джемом получается вкусным и ароматным, а готовить его так просто, что справится каждый! Попробуйте сделать такой десерт по рекомендации дзен-канала "Кулинарные рецепты", вам он точно понравится!

Пирог с абрикосовым джемом: доступно и вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 380 г муки;
  • 2 яйца;
  • 170 г сахара;
  • 200 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • щепотка ванилина;
  • абрикосовый джем.

Приготовление

1. Яйца взбейте до пышности с сахаром.

2. В отдельную миску насыпьте муку, разрыхлитель и ванилин. Добавьте в неё нарезанное кусочками или натёртое на тёрке сливочное масло, и разотрите, пока масса не превратится в крошку.

3. В полученную крошку влейте взбитые яйца, и замесите гладкое тесто. Разделите его на две части, каждую раскатайте в пласт по размеру противня.

4. На противень положите бумагу для выпечки, уложите на неё один пласт теста, щедро намажьте его абрикосовым джемом, накройте вторым пластом теста, залепите края. Не забудьте протыкать верхний пласт зубочисткой.

5. Выпекайте пирог при 180 градусах приблизительно 30 минут.

Вкуснейший Абрикосовый Пирог | Apricot Ring Cake | Tanya Shpilko
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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