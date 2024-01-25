Эти оладьи с сыром съедаются в мгновение ока: приготовьте их на завтрак вместо каши

Вкусные оладьи с сыром вместо каши на завтрак

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эти вкуснейшие оладьи с сыром. Их полюбит вся семья. Данное блюдо — отличная альтернатива надоевшим кашам на завтрак. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: web.archive.org by Yoori Koo yoori_koo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

яйца (2 шт),

кефир (250 мл),

сыр (150 г),

мука (150 г),

разрыхлитель (1 ч. л),

соль (2 ч. л),

масло растительное для жарки.

Приготовление:

1. Возьмите миску, влейте кефир и добавьте к нему яйца. Хорошенько размешайте.

2. Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте к кефиру.

3. Просеянную муку с разрыхлителем и солью положите к жидкой массе. Всё размешайте, пока масса не станет однородной.

4. В сковороду налейте немного масла и жарьте оладьи до румяной корочки с обеих сторон.