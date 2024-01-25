Эти оладьи с сыром съедаются в мгновение ока: приготовьте их на завтрак вместо каши

Приготовьте эти вкуснейшие оладьи с сыром. Их полюбит вся семья. Данное блюдо — отличная альтернатива надоевшим кашам на завтрак. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Возьмите миску, влейте кефир и добавьте к нему яйца. Хорошенько размешайте.
2. Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте к кефиру.
3. Просеянную муку с разрыхлителем и солью положите к жидкой массе. Всё размешайте, пока масса не станет однородной.
4. В сковороду налейте немного масла и жарьте оладьи до румяной корочки с обеих сторон.
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