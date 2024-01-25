Это вкуснейшее блюдо с креветками станет любимым ужином: домочадцы потребуют его готовить постоянно

Спагетти с креветками и цветной капустой – полюбит вся семья

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте это вкуснейшее блюдо. Порадуйте близких пастой с креветками. Рецепт опубликован Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Ocdp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся:

200 г креветок,

треть упаковки спагетти,

лук-порей,

зубчик чеснока,

четверть кочана цветной капусты,

250 миллилитров сливок (20-33%),

50 г твёрдого сыра,

сливочное масло для жарки,

соль и перец.

Как готовить:

Сварите капусту и спагетти привычным способом. Капусту должна быть разделена на соцветия. Воду от спагетти не сливайте.

Растопите на сковороде масло, нарежьте лук в форме колец и обжарьте. Положите к нему креветки с чесноком. Обжаривайте всё вместе около 60 секунд.

Соедините капусту и креветки. Положите сливки, тщательно размешайте ингредиенты. Возьмите половину половника воды от спагетти, влейте её на сковороду, добавьте соль, перец, натёртый сыр. Размешайте.

На сковороду отправьте спагетти. Готовьте ещё около трёх минут. Цветную капусту можно заменить брокколи.

Готовое блюдо нужно посыпать сыром. Украсьте рубленной петрушкой.