Это вкуснейшее блюдо с креветками станет любимым ужином: домочадцы потребуют его готовить постоянно

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Спагетти с креветками и цветной капустой – полюбит вся семья

1:17
Еда

Приготовьте это вкуснейшее блюдо. Порадуйте близких пастой с креветками. Рецепт опубликован Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Спагетти с креветками и цветной капустой – полюбит вся семья
Фото: Own work by Ocdp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся:

  • 200 г креветок,
  • треть упаковки спагетти,
  • лук-порей,
  • зубчик чеснока,
  • четверть кочана цветной капусты,
  • 250 миллилитров сливок (20-33%),
  • 50 г твёрдого сыра,
  • сливочное масло для жарки,
  • соль и перец.

Как готовить:

  • Сварите капусту и спагетти привычным способом. Капусту должна быть разделена на соцветия. Воду от спагетти не сливайте.
  • Растопите на сковороде масло, нарежьте лук в форме колец и обжарьте. Положите к нему креветки с чесноком. Обжаривайте всё вместе около 60 секунд.
  • Соедините капусту и креветки. Положите сливки, тщательно размешайте ингредиенты. Возьмите половину половника воды от спагетти, влейте её на сковороду, добавьте соль, перец, натёртый сыр. Размешайте.
  • На сковороду отправьте спагетти. Готовьте ещё около трёх минут. Цветную капусту можно заменить брокколи.
  • Готовое блюдо нужно посыпать сыром. Украсьте рубленной петрушкой.
Паста с креветками
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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