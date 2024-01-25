Аппетитные оладьи разлетятся в мгновение ока: такие вкусные и полезные

Аппетитные оладьи с корицей и яблоками

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти аппетитные оладьи очень вкусные и полезные. Разнообразьте ими ваше меню.

Фото: unsplash.com by Yoori Koo yoori_koo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

два яйца,

60 г овсяной крупы,

половина яблока,

половина моркови,

одна вторая чайной ложки разрыхлителя,

корица и соль по вкусу.

Приготовление:

В блендере перемолоть крупу.

Положить к ней яйцо и кусочки яблок, моркови.

Перемешать с сахаром и корицей. Всё перебить до получения однородной массы.

Разогреть сковороду. Обжарить оладьи с обеих сторон. Накрывать крышкой в процессе приготовления.

Рецепт опубликован Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"