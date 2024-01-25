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Аппетитные оладьи разлетятся в мгновение ока: такие вкусные и полезные

Аппетитные оладьи с корицей и яблоками

0:42
Еда

Эти аппетитные оладьи очень вкусные и полезные. Разнообразьте ими ваше меню.

Аппетитные оладьи с корицей и яблоками
Фото: unsplash.com by Yoori Koo yoori_koo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты: 

  • два яйца,
  • 60 г овсяной крупы,
  • половина яблока,
  • половина моркови,
  • одна вторая чайной ложки разрыхлителя,
  • корица и соль по вкусу.

Приготовление:

  • В блендере перемолоть крупу.
  • Положить к ней яйцо и кусочки яблок, моркови.
  • Перемешать с сахаром и корицей. Всё перебить до получения однородной массы.
  • Разогреть сковороду. Обжарить оладьи с обеих сторон. Накрывать крышкой в процессе приготовления.

Рецепт опубликован Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Морковвные оладьи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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