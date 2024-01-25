Аппетитная и сытная закуска: она готовится из непопулярного продукта - получается очень вкусной

Аппетитная закуска из куриных желудков

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте аппетитную закуску. Это отличный способ попробовать полезнейшие куриные желудки. Этот непопулярный продукт содержит очень важные для организма человека компоненты.

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Ингредиенты:

одна луковица,

два зубчика чеснока,

100 г уксуса (6%), пять столовых ложек растительного масла, 1 столовая ложка соевого соуса, половина чайной ложки сахара, 500-700 г куриных желудков, соль и сахар.

Приготовление:

Желудки отварить в воде с добавлением соли.

После остывания нарезать в форме соломок.

Лук нужно нарезать в форме полуколец. Чеснок выдавить через пресс.

Соединить чеснок с луком.

Смешайть их с солью, перцем и сахаром, а также маслом и соевым соусом.

Дайте ночь постоять блюдо в холодильнике. Аппетитная закуска готова.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи.Рецепты на каждый день"