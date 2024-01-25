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Аппетитная и сытная закуска: она готовится из непопулярного продукта - получается очень вкусной

Аппетитная закуска из куриных желудков

0:58
Еда

Приготовьте аппетитную закуску. Это отличный способ попробовать полезнейшие куриные желудки. Этот непопулярный продукт содержит очень важные для организма человека компоненты.   

Аппетитная закуска из куриных желудков
Фото: flickr.com by secretlondon123 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • одна луковица,
  • два зубчика чеснока,
  • 100 г уксуса (6%), пять столовых ложек растительного масла, 1 столовая ложка соевого соуса, половина чайной ложки сахара, 500-700 г куриных желудков, соль и сахар.

Приготовление:

  • Желудки отварить в воде с добавлением соли.
  • После остывания нарезать в форме соломок.
  • Лук нужно нарезать в форме полуколец. Чеснок выдавить через пресс.
  • Соединить чеснок с луком.
  • Смешайть их с солью, перцем и сахаром, а также маслом и соевым соусом.

Дайте ночь постоять блюдо в холодильнике. Аппетитная закуска готова.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи.Рецепты на каждый день"

Маринованные куриные желудки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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