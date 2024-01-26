Салат из куриного филе: особую пикантность ему придадут домашние гренки из чёрного хлеба

Порадуйте домашних вкусным и полезным салатом из куриного филе с гренками из чёрного хлеба. Эта закуска от VK-сообщества "Салаты. Лучшие рецепты" пойдёт на "ура" в любой ситуации!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Чёрный хлеб натрите чесноком с солью, нарежьте квадратиками и слегка подсушите на сухой сковороде.
2. Отварное куриное филе нарежьте аккуратными кубиками.
3. Маринованный огурцы также нарежьте кубиками.
4. Твёрдый сыр нарежьте соломкой.
5. В салатнике смешайте куриное филе, фасоль, нарезанный сыр, маринованные огурцы, гренки из чёрного хлеба, мелко нарезанную петрушку, кукурузу. Заправьте майонезом и как следует перемешайте.
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