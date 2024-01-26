Салат из куриного филе: особую пикантность ему придадут домашние гренки из чёрного хлеба

Салат из куриного филе: готовится с домашними гренками из чёрного хлеба

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте домашних вкусным и полезным салатом из куриного филе с гренками из чёрного хлеба. Эта закуска от VK-сообщества "Салаты. Лучшие рецепты" пойдёт на "ура" в любой ситуации!

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

300 г отварного куриного филе;

3 ломтика чёрного хлеба;

1 зубчик чеснока;

3-4 маринованных огурчика;

150 г твёрдого сыра;

200 г фасоли (можно взять консервированную или отварную);

400 г консервированной кукурузы;

петрушка;

майонез;

соль.

Приготовление

1. Чёрный хлеб натрите чесноком с солью, нарежьте квадратиками и слегка подсушите на сухой сковороде.

2. Отварное куриное филе нарежьте аккуратными кубиками.

3. Маринованный огурцы также нарежьте кубиками.

4. Твёрдый сыр нарежьте соломкой.

5. В салатнике смешайте куриное филе, фасоль, нарезанный сыр, маринованные огурцы, гренки из чёрного хлеба, мелко нарезанную петрушку, кукурузу. Заправьте майонезом и как следует перемешайте.