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Салат из куриного филе: особую пикантность ему придадут домашние гренки из чёрного хлеба

Салат из куриного филе: готовится с домашними гренками из чёрного хлеба

1:09
Еда

Порадуйте домашних вкусным и полезным салатом из куриного филе с гренками из чёрного хлеба. Эта закуска от VK-сообщества "Салаты. Лучшие рецепты" пойдёт на "ура" в любой ситуации!

Салат из куриного филе: готовится с домашними гренками из чёрного хлеба
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 300 г отварного куриного филе;
  • 3 ломтика чёрного хлеба;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 3-4 маринованных огурчика;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 200 г фасоли (можно взять консервированную или отварную);
  • 400 г консервированной кукурузы;
  • петрушка;
  • майонез;
  • соль.

Приготовление

1. Чёрный хлеб натрите чесноком с солью, нарежьте квадратиками и слегка подсушите на сухой сковороде.

2. Отварное куриное филе нарежьте аккуратными кубиками.

3. Маринованный огурцы также нарежьте кубиками.

4. Твёрдый сыр нарежьте соломкой.

5. В салатнике смешайте куриное филе, фасоль, нарезанный сыр, маринованные огурцы, гренки из чёрного хлеба, мелко нарезанную петрушку, кукурузу. Заправьте майонезом и как следует перемешайте.

Салат с сухариками.Вкусный и сытный салат на скорую руку.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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