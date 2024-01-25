Простой в приготовлении и очень вкусный салат с ветчиной: всегда кстати

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Салат с ветчиной и яйцом: просто изумительно вкусно

0:45
Еда

Вкусный салат с ветчиной и яйцом можно сделать на ужин и на праздничный стол — он везде будет уместен. А главное, эта закуска по рекомендации VK-сообщества "Салаты. Лучшие рецепты" делается очень быстро!

Салат с ветчиной и яйцом: просто изумительно вкусно
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 400-500 г ветчины (лучше брать подкопчённую);
  • 1 огурец;
  • 1 сладкий болгарский перец;
  • свежий укроп;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • соль;
  • майонез.

Приготовление

1. Яйца и ветчину нарежьте брусочками, сложите в миску.

2. Добавьте в салатник кукурузу.

3. Болгарский перец и огурец также нарежьте тонкими полосками, укроп порубите. Всё перемешайте, заправьте салат майонезом.

САЛАТ "НЕЖЕНКА" с ветчиной
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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