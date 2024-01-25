Простой в приготовлении и очень вкусный салат с ветчиной: всегда кстати

Салат с ветчиной и яйцом: просто изумительно вкусно

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный салат с ветчиной и яйцом можно сделать на ужин и на праздничный стол — он везде будет уместен. А главное, эта закуска по рекомендации VK-сообщества "Салаты. Лучшие рецепты" делается очень быстро!

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

4 яйца;

400-500 г ветчины (лучше брать подкопчённую);

1 огурец;

1 сладкий болгарский перец;

свежий укроп;

1 банка консервированной кукурузы;

соль;

майонез.

Приготовление

1. Яйца и ветчину нарежьте брусочками, сложите в миску.

2. Добавьте в салатник кукурузу.

3. Болгарский перец и огурец также нарежьте тонкими полосками, укроп порубите. Всё перемешайте, заправьте салат майонезом.