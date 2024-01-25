Простой в приготовлении и очень вкусный салат с ветчиной: всегда кстати

Вкусный салат с ветчиной и яйцом можно сделать на ужин и на праздничный стол — он везде будет уместен. А главное, эта закуска по рекомендации VK-сообщества "Салаты. Лучшие рецепты" делается очень быстро!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Яйца и ветчину нарежьте брусочками, сложите в миску.
2. Добавьте в салатник кукурузу.
3. Болгарский перец и огурец также нарежьте тонкими полосками, укроп порубите. Всё перемешайте, заправьте салат майонезом.
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