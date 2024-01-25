Салат с курицей и черносливом: кедровые орешки придадут ему пикантность

Орехи — не самый частый продукт в салатах, а зря. Попробуйте приготовить удивительный салатик с курицей и кедровыми орешками по рекомендации YouTube-канала "Домашняя кухня". Это блюдо покорит вас своими тонкими ореховыми нотками!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте кубиками отварное куриное филе.
2. Соломкой нарежьте чернослив, который нужно заранее распарить и обсушить.
3. Листья салата нарежьте не очень крупно, положите их к нарезанной курице и черносливу.
4. Добавьте кедровые орешки, заправьте салат майонезом и как следует перемешайте.
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