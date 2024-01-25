Салат с курицей и черносливом: кедровые орешки придадут ему пикантность

Салат с курицей и кедровыми орешками покорит ореховыми нотками

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Орехи — не самый частый продукт в салатах, а зря. Попробуйте приготовить удивительный салатик с курицей и кедровыми орешками по рекомендации YouTube-канала "Домашняя кухня". Это блюдо покорит вас своими тонкими ореховыми нотками!

Фото: commons.wikimedia.org by Quadell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

две отварные куриные грудки;

кедровые орешки;

чернослив;

листья салата (хороший пучок);

майонез.

Приготовление

1. Нарежьте кубиками отварное куриное филе.

2. Соломкой нарежьте чернослив, который нужно заранее распарить и обсушить.

3. Листья салата нарежьте не очень крупно, положите их к нарезанной курице и черносливу.

4. Добавьте кедровые орешки, заправьте салат майонезом и как следует перемешайте.