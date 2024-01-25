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Салат с курицей и черносливом: кедровые орешки придадут ему пикантность

Салат с курицей и кедровыми орешками покорит ореховыми нотками

0:47
Еда

Орехи — не самый частый продукт в салатах, а зря. Попробуйте приготовить удивительный салатик с курицей и кедровыми орешками по рекомендации YouTube-канала "Домашняя кухня". Это блюдо покорит вас своими тонкими ореховыми нотками!

Салат с курицей и кедровыми орешками покорит ореховыми нотками
Фото: commons.wikimedia.org by Quadell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • две отварные куриные грудки;
  • кедровые орешки;
  • чернослив;
  • листья салата (хороший пучок);
  • майонез.

Приготовление

1. Нарежьте кубиками отварное куриное филе.

2. Соломкой нарежьте чернослив, который нужно заранее распарить и обсушить.

3. Листья салата нарежьте не очень крупно, положите их к нарезанной курице и черносливу.

4. Добавьте кедровые орешки, заправьте салат майонезом и как следует перемешайте.

ВКУСНЫЙ И НЕЖНЫЙ САЛАТИК "ОРЕХОВЫЙ" С КУРИЦЕЙ И КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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