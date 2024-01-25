Салат с морковью, яблоком, сыром и ветчиной: аппетитная свежесть и лёгкость

Салат с сыром, морковью, ветчиной и яблоком разнообразит повседневное меню

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий и освежающий салатик с ветчиной, яблоком, морковью и сыром — это очень вкусная закуска, которая идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусностей. Блюдо предложено VK-сообществом "Салаты. Лучшие рецепты".

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

200 г ветчины;

1 морковь;

50 г сыра;

2 яблока;

2-3 зубчика чеснока;

майонез.

Приготовление

1. Морковь и яблоки натрите на крупной тёрке.

2. Ветчину нарежьте кубиками.

3. Сыр также натрите на тёрке.

4. Смешайте сыр, ветчину, морковь и яблоки, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Добавьте майонез и хорошо перемешайте.