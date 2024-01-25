Салат с морковью, яблоком, сыром и ветчиной: аппетитная свежесть и лёгкость

Лёгкий и освежающий салатик с ветчиной, яблоком, морковью и сыром — это очень вкусная закуска, которая идеально подходит для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусностей. Блюдо предложено VK-сообществом "Салаты. Лучшие рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Морковь и яблоки натрите на крупной тёрке.
2. Ветчину нарежьте кубиками.
3. Сыр также натрите на тёрке.
4. Смешайте сыр, ветчину, морковь и яблоки, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Добавьте майонез и хорошо перемешайте.
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