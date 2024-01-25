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Салат "Мимоза" с секретом, придающим ему особую нежность

Очень нежный салат "Мимоза": рецепт с изюминкой

1:32
Еда

Попробуйте сделать очень вкусный салат "Мимоза". Это блюдо по рекомендации YouTube-блогера Ольги Матвей готовится немного из другого набора продуктов, в отличие от классического варианта. В нём есть своя изюминка, которая делает этот салат очень нежным без настаивания.

Очень нежный салат "Мимоза": рецепт с изюминкой
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981 is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной сардины (200 г);
  • 200 г сыра;
  • 5 яиц;
  • 1 луковица;
  • 3-4 ст. л. майонеза;
  • 30 г сливочного масла;
  • соль, перец, сладкая паприка.

Приготовление

1. Мелко нарубите лук (можно сделать это при помощи блендера).

2. Консервированную сардину нарежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на тёрке.

3. На дно салатника или разъёмной формы первым слоем уложите натёртый сыр, смажьте его тонким слоем майонеза (по желанию — с добавлением перца и паприки).

4. Вторым слоем положите натёртый или измельчённый блендером лук.

5. Третий слой — нарезанная мелкими кусочками рыбная консерва.

6. Следующий слой — натёртый на тёрке яичный белок от сваренных вкрутую яиц, подсолите.

7. Дальше — натёртый на тёрке кусочек замороженного сливочного масла.

8. Следующий слой — опять тёртый сыр. Покройте его майонезом.

9. После этого натрите на тёрке яичные желтки. Готовую закуску украсьте укропом.

Салат Мимоза По-Новому (очень нежный)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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