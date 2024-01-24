Этот итальянский тирамису готовится быстро и просто: получается таким вкусным, что съедается мгновенно

Итальянский тирамису с печеньем

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте итальянский тирамису дома. Для этого вам понадобятся три желтка, 60 граммов сахара, 200 миллилитров сливок (33%), 50 грамм сахарной пудры, 250 г сыра маскарпоне, 300 миллилитров кофе, печенье "Савоярди", одна столовая ложка какао-порошка.

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Взбейте желтки с сахаром. В отдельной миске соедините пудру и холодные сливки, и всё взбейте. Смешайте желтки, сливки и добавьте сыр маскарпоне.

Приготовьте кофе обычным способом (можно взять быстрорастворимый), затем каждое печенье обмакните в кофе на несколько секунд и уложите их на дно формы. Залейте сверху кремом, затем повторите слои — печенье и крем. Посыпьте сверху какао и добавьте украшения, например, клубнику и мятные листочки.

Источник: группа В Контакте "Короче, рецепты"