Этот итальянский тирамису готовится быстро и просто: получается таким вкусным, что съедается мгновенно

Приготовьте итальянский тирамису дома. Для этого вам понадобятся три желтка, 60 граммов сахара, 200 миллилитров сливок (33%), 50 грамм сахарной пудры, 250 г сыра маскарпоне, 300 миллилитров кофе, печенье "Савоярди", одна столовая ложка какао-порошка.
Взбейте желтки с сахаром. В отдельной миске соедините пудру и холодные сливки, и всё взбейте. Смешайте желтки, сливки и добавьте сыр маскарпоне.
Приготовьте кофе обычным способом (можно взять быстрорастворимый), затем каждое печенье обмакните в кофе на несколько секунд и уложите их на дно формы. Залейте сверху кремом, затем повторите слои — печенье и крем. Посыпьте сверху какао и добавьте украшения, например, клубнику и мятные листочки.
Источник: группа В Контакте "Короче, рецепты"
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.