Будете готовить каждый день аппетитные оладьи из кабачков и куриной грудки!

Из кабачков можно приготовить массу всего интересного — например, аппетитные кабачково-картофельные оладьи по совету YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Кабачки натрите на тёрке, посолите и перемешайте в миске.
2. Натрите на тёрке картофелину и луковицу, положите их к кабачкам.
3. Добавьте к натёртым кабачкам, картофелю и луку два сырых яйца, посолите, поперчите, добавьте 2 ст. л. манки, всё перемешайте.
4. Мелко нарежьте куриную грудку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень, всё ещё раз хорошо перемешайте.
5. На разогретое растительное масло на сковороде ложкой выкладывайте кабачковую массу с куриной грудкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.
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