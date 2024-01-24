Будете готовить каждый день аппетитные оладьи из кабачков и куриной грудки!

Вкуснейшее блюдо из кабачка, куриной грудки и яиц: будете готовить каждый день

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Из кабачков можно приготовить массу всего интересного — например, аппетитные кабачково-картофельные оладьи по совету YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук".

Фото: openverse.org by Laurel Fan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

1 картофелина;

2 кабачка;

1 луковица;

2 ст. л. манной крупы;

1 куриная грудка;

соль;

2 зубчика чеснока;

растительное масло;

петрушка.

Приготовление

1. Кабачки натрите на тёрке, посолите и перемешайте в миске.

2. Натрите на тёрке картофелину и луковицу, положите их к кабачкам.

3. Добавьте к натёртым кабачкам, картофелю и луку два сырых яйца, посолите, поперчите, добавьте 2 ст. л. манки, всё перемешайте.

4. Мелко нарежьте куриную грудку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень, всё ещё раз хорошо перемешайте.

5. На разогретое растительное масло на сковороде ложкой выкладывайте кабачковую массу с куриной грудкой и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.