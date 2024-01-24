Приготовьте этот полезный десерт без сахара к чаю: уйдёт всего 10 минут

Вкусные козинаки к чаю

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эти полезные козинаки к чаю. Это можно сделать в считанные минуты.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Смешайте три столовые ложки овсяной крупы с одной столовой ложкой грецких орехов, двумя ст. ложками семечек тыквы, 1 столовой ложкой подсолнечных семечек, 1 ст. л. изюма, ст. ложкой семян чиа, 1 ст. ложкой кокосового масла и столовой ложкой кокосового масла. Должна получиться однородная масса.

Добавьте сти столовые ложки мёда. Сформируйте печенья.

Выпекайте в духовке около 10 минут. Можно взять любые орехи.

Источник: группа В Контакте "Короче, рецепты"