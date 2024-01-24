Приготовьте этот полезный десерт без сахара к чаю: уйдёт всего 10 минут

Приготовьте эти полезные козинаки к чаю. Это можно сделать в считанные минуты.
Смешайте три столовые ложки овсяной крупы с одной столовой ложкой грецких орехов, двумя ст. ложками семечек тыквы, 1 столовой ложкой подсолнечных семечек, 1 ст. л. изюма, ст. ложкой семян чиа, 1 ст. ложкой кокосового масла и столовой ложкой кокосового масла. Должна получиться однородная масса.
Добавьте сти столовые ложки мёда. Сформируйте печенья.
Выпекайте в духовке около 10 минут. Можно взять любые орехи.
Источник: группа В Контакте "Короче, рецепты"
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.