Невероятно вкусная и ароматная: маринованная скумбрия, запечённая в духовке

Скумбрия не только очень полезна — эта рыбка может быть очень вкусной и ароматной, если грамотно её запечь, как, например, это предлагает сделать YouTube-канал "Дастархан — вкусные рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Очистите и выпотрошите скумбрию, удалив у неё голову, хвост и плавники. Промойте рыбу и сделайте надрез вдоль хребта. Разделите рыбку на две половины, уберите у неё хребет вместе с рёберными костями.
2. В миске смешайте растительное масло с солью, паприкой и пропущенным через пресс чесноком.
3. Положите очищенное филе скумбрии на пищевую плёнку, намажьте его полученным маринадом, накройте пищевой плёнкой и сверху и уберите в холодильник не менее чем на два часа.
4. Замаринованную таким образом скумбрию положите в форму для запекания, и поставьте на 20 минут в духовку, нагретую до 220 градусов.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.