Невероятно вкусная и ароматная: маринованная скумбрия, запечённая в духовке

Аппетитная рыбка без жарки и варки: нежнейшая скумбрия без хлопот в духовке

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия не только очень полезна — эта рыбка может быть очень вкусной и ароматной, если грамотно её запечь, как, например, это предлагает сделать YouTube-канал "Дастархан — вкусные рецепты".

Фото: commons.wikimedia.org by pompi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

2 свежие скумбрии;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. паприки;

0,5 ч. л. соли.

Приготовление

1. Очистите и выпотрошите скумбрию, удалив у неё голову, хвост и плавники. Промойте рыбу и сделайте надрез вдоль хребта. Разделите рыбку на две половины, уберите у неё хребет вместе с рёберными костями.

2. В миске смешайте растительное масло с солью, паприкой и пропущенным через пресс чесноком.

3. Положите очищенное филе скумбрии на пищевую плёнку, намажьте его полученным маринадом, накройте пищевой плёнкой и сверху и уберите в холодильник не менее чем на два часа.

4. Замаринованную таким образом скумбрию положите в форму для запекания, и поставьте на 20 минут в духовку, нагретую до 220 градусов.