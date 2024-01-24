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Невероятно вкусная и ароматная: маринованная скумбрия, запечённая в духовке

Аппетитная рыбка без жарки и варки: нежнейшая скумбрия без хлопот в духовке

1:10
Еда

Скумбрия не только очень полезна — эта рыбка может быть очень вкусной и ароматной, если грамотно её запечь, как, например, это предлагает сделать YouTube-канал "Дастархан — вкусные рецепты".

Аппетитная рыбка без жарки и варки: нежнейшая скумбрия без хлопот в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by pompi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 2 свежие скумбрии;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ч. л. паприки;
  • 0,5 ч. л. соли.

Приготовление

1. Очистите и выпотрошите скумбрию, удалив у неё голову, хвост и плавники. Промойте рыбу и сделайте надрез вдоль хребта. Разделите рыбку на две половины, уберите у неё хребет вместе с рёберными костями.

2. В миске смешайте растительное масло с солью, паприкой и пропущенным через пресс чесноком.

3. Положите очищенное филе скумбрии на пищевую плёнку, намажьте его полученным маринадом, накройте пищевой плёнкой и сверху и уберите в холодильник не менее чем на два часа.

4. Замаринованную таким образом скумбрию положите в форму для запекания, и поставьте на 20 минут в духовку, нагретую до 220 градусов.

РЫБУ ГОТОВЛЮ ТОЛЬКО ТАК, Никакой ЖАРКИ И ВАРКИ ☆ Без КОСТЕЙ НЕЖНЕЙШАЯ СКУМБРИЯ ☆ Дастархан
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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