Нет ничего проще: скумбрия, запечённая в духовке с луком под соусом

Полезный и вкусный ужин: румяная скумбрия, запечённая в духовке под соусом

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Скумбрия, запечённая до румяной корочки под соусом из горчицы и майонеза — это ни с чем не сравнимое удовольствие! Не откажите себе в нём, тем более, что это блюдо по рекомендации VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости" готовится очень просто!

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

2 скумбрии;

2 луковицы;

для соуса: 2 ст. л. майонеза;

3 ч. л. горчицы (можно взять 1 ч. л. обычной горчицы и 2 ч. л. горчицы в зёрнах);

специи по вкусу.

Приготовление

1. Очищенную скумбрию нарежьте некрупными кусочками, лук нарежьте полукольцами.

2. Для приготовления соуса смешайте указанные ингредиенты.

3. Нарезанную рыбу уложите в форму для запекания, проложив кольцами лука, сверху смажьте приготовленным соусом.

4. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 20 минут.