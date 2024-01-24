Нет ничего проще: скумбрия, запечённая в духовке с луком под соусом

Скумбрия, запечённая до румяной корочки под соусом из горчицы и майонеза — это ни с чем не сравнимое удовольствие! Не откажите себе в нём, тем более, что это блюдо по рекомендации VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости" готовится очень просто!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Очищенную скумбрию нарежьте некрупными кусочками, лук нарежьте полукольцами.
2. Для приготовления соуса смешайте указанные ингредиенты.
3. Нарезанную рыбу уложите в форму для запекания, проложив кольцами лука, сверху смажьте приготовленным соусом.
4. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 20 минут.
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