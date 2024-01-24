Рыбное филе и овощи: лёгкий и полезный ужин за несколько минут

Лёгкий и полезный ужин можно приготовить практически мгновенно, если взять за основу идею от YouTube-канала "Вкусная минутка". Просто берёте рыбное филе, морковь, лук и перец, и вуаля! — аппетитное блюдо готово!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Крупно нарежьте лук. Обжарьте его в сковороде на растительном масле. Добавьте к луку также крупно нарезанную морковь, обжарьте на сильном огне ещё 3-4 минуты.
2. К луку и моркови добавьте крупно порезанный сладкий перец, посолите.
3. Через минуту выложите рыбное филе, нарезанное крупными кубиками, перемешайте с овощами. Не забудьте поперчить. Жарьте рыбу вместе с луком, морковью и перцем ещё минут 5.
При подаче готовое блюдо украсьте свежей зеленью.
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