Рыбное филе и овощи: лёгкий и полезный ужин за несколько минут

Вкуснейшая рыбка на ужин: готовится с овощами просто мгновенно

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий и полезный ужин можно приготовить практически мгновенно, если взять за основу идею от YouTube-канала "Вкусная минутка". Просто берёте рыбное филе, морковь, лук и перец, и вуаля! — аппетитное блюдо готово!

Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

700 г филе рыбы;

1 морковь;

2 луковицы;

2 сладких болгарский перца;

соль, перец;

2 ст. л. растительного масла.

Приготовление

1. Крупно нарежьте лук. Обжарьте его в сковороде на растительном масле. Добавьте к луку также крупно нарезанную морковь, обжарьте на сильном огне ещё 3-4 минуты.

2. К луку и моркови добавьте крупно порезанный сладкий перец, посолите.

3. Через минуту выложите рыбное филе, нарезанное крупными кубиками, перемешайте с овощами. Не забудьте поперчить. Жарьте рыбу вместе с луком, морковью и перцем ещё минут 5.

При подаче готовое блюдо украсьте свежей зеленью.