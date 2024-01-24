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Рыбное филе и овощи: лёгкий и полезный ужин за несколько минут

Вкуснейшая рыбка на ужин: готовится с овощами просто мгновенно

1:03
Еда

Лёгкий и полезный ужин можно приготовить практически мгновенно, если взять за основу идею от YouTube-канала "Вкусная минутка". Просто берёте рыбное филе, морковь, лук и перец, и вуаля! — аппетитное блюдо готово!

Вкуснейшая рыбка на ужин: готовится с овощами просто мгновенно
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 700 г филе рыбы;
  • 1 морковь;
  • 2 луковицы;
  • 2 сладких болгарский перца;
  • соль, перец;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Приготовление

1. Крупно нарежьте лук. Обжарьте его в сковороде на растительном масле. Добавьте к луку также крупно нарезанную морковь, обжарьте на сильном огне ещё 3-4 минуты.

2. К луку и моркови добавьте крупно порезанный сладкий перец, посолите.

3. Через минуту выложите рыбное филе, нарезанное крупными кубиками, перемешайте с овощами. Не забудьте поперчить. Жарьте рыбу вместе с луком, морковью и перцем ещё минут 5.

При подаче готовое блюдо украсьте свежей зеленью.

Самый БЫСТРЫЙ ужин! Нет мяса - и не надо!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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