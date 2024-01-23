Возьмите банку сардин в масле и свежие огурцы — вкуснейший салат готов!

Салат с консервированной сардиной и свежими огурцами: доступно, просто и необычайно вкусно

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень простой и при этом невероятно вкусный салатик с консервированной сардиной, отварными яйцами и свежими огурцами от YouTube-канала "Катин Рецептик" — это очень нежное сочетание, которое ваши домашние оценят по достоинству!

Фото: openverse.org by Girl Interrupted Eating is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

1 банка сардин в масле;

3-4 варёных яйца;

3-4 свежих огурца;

маленький пучок зелёного лука;

100-150 г консервированного зелёного горошка;

укроп;

1,5 ст. л. сметаны;

соль, перец.

Приготовление

1. Отварные яйца и свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками.

2. Мелко нарубите зелёный лук и укроп.

3. Из консервы слейте лишнюю жидкость, разомните вилкой сардины.

4. Всё перемешайте, добавьте сметану, посолите, поперчите.

Этот замечательный салат можно есть и просто так, и использовать в качестве вкусной намазки на бутерброды.