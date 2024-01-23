Возьмите банку сардин в масле и свежие огурцы — вкуснейший салат готов!

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Салат с консервированной сардиной и свежими огурцами: доступно, просто и необычайно вкусно

1:00
Еда

Очень простой и при этом невероятно вкусный салатик с консервированной сардиной, отварными яйцами и свежими огурцами от YouTube-канала "Катин Рецептик" — это очень нежное сочетание, которое ваши домашние оценят по достоинству!

Салат с консервированной сардиной и свежими огурцами: доступно, просто и необычайно вкусно
Фото: openverse.org by Girl Interrupted Eating is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 1 банка сардин в масле;
  • 3-4 варёных яйца;
  • 3-4 свежих огурца;
  • маленький пучок зелёного лука;
  • 100-150 г консервированного зелёного горошка;
  • укроп;
  • 1,5 ст. л. сметаны;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Отварные яйца и свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками.

2. Мелко нарубите зелёный лук и укроп.

3. Из консервы слейте лишнюю жидкость, разомните вилкой сардины.

4. Всё перемешайте, добавьте сметану, посолите, поперчите.

Этот замечательный салат можно есть и просто так, и использовать в качестве вкусной намазки на бутерброды.

НеОжиданно вкусный САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ! От добавки никто не откажется!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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