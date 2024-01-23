Возьмите банку сардин в масле и свежие огурцы — вкуснейший салат готов!

Очень простой и при этом невероятно вкусный салатик с консервированной сардиной, отварными яйцами и свежими огурцами от YouTube-канала "Катин Рецептик" — это очень нежное сочетание, которое ваши домашние оценят по достоинству!
Фото: openverse.org by Girl Interrupted Eating is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
1 банка сардин в масле;
3-4 варёных яйца;
3-4 свежих огурца;
маленький пучок зелёного лука;
100-150 г консервированного зелёного горошка;
укроп;
1,5 ст. л. сметаны;
соль, перец.
Приготовление
1. Отварные яйца и свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками.
2. Мелко нарубите зелёный лук и укроп.
3. Из консервы слейте лишнюю жидкость, разомните вилкой сардины.
4. Всё перемешайте, добавьте сметану, посолите, поперчите.
Этот замечательный салат можно есть и просто так, и использовать в качестве вкусной намазки на бутерброды.
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НеОжиданно вкусный САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ! От добавки никто не откажется!
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