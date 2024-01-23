Этих бутербродов на завтрак с аппетитной начинкой всегда мало: получаются вкусными, хрустящими и ароматными

Вкуснейшие бутерброды на завтрак

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти вкуснейшие бутерброды с луком отлично разнообразят завтрак. Готовить их просто. Рецептом поделилась группа В Контакте "Короче, рецепты".

Подготовьте несколько ломтиков хлеба, пару луковиц, одно яйцо, одну столовую ложку муки, 50 граммов сыра, соль и перец.

Мелко накрошите лук, смешайте его с яйцом и натёртым на крупной тёрке сыром. Полученную массу намажьте на хлеб. Обжаривайте на сковороде, накрыв бутерброды начинкой вниз.

У вас получатся вкусные жареные бутерброды с приятнейшим ароматом.

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