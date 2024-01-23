Этих бутербродов на завтрак с аппетитной начинкой всегда мало: получаются вкусными, хрустящими и ароматными

Эти вкуснейшие бутерброды с луком отлично разнообразят завтрак. Готовить их просто. Рецептом поделилась группа В Контакте "Короче, рецепты".
Подготовьте несколько ломтиков хлеба, пару луковиц, одно яйцо, одну столовую ложку муки, 50 граммов сыра, соль и перец.
Мелко накрошите лук, смешайте его с яйцом и натёртым на крупной тёрке сыром. Полученную массу намажьте на хлеб. Обжаривайте на сковороде, накрыв бутерброды начинкой вниз.
У вас получатся вкусные жареные бутерброды с приятнейшим ароматом.
Ранее Pravda.Ru публиковала рецепт блюда с лавашом на завтрак.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.