Аппетитные сырные палочки готовятся из двух ингредиентов: получается хрустящими и улетают мгновенно

Приготовьте эти простые сырные палочки. Вам понадобятся всего два ингредиента. Блюдо получается хрустящим и очень аппетитным.
Возьмите пачку готового слоёного теста, 100 граммов твёрдого сыра, одно яйцо, немного кунжута.
Тесто раскатайте тонким слоем, посыпьте сверху сыром, натёртым на крупной тёрке. Закройте начинку вторым слоем теста. Нарежьте его в форме длинных полосок и скрутите в форме спиралей. Смажьте яйцом. Отправьте выпекаться в духовку на 20 минут.
Рецепт опубликовала группа В Контакте "Короче, рецепты".
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.