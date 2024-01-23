Аппетитные сырные палочки готовятся из двух ингредиентов: получается хрустящими и улетают мгновенно

Сырные палочки из двух ингредиентов

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эти простые сырные палочки. Вам понадобятся всего два ингредиента. Блюдо получается хрустящим и очень аппетитным.

Сырные палочки из двух ингредиентов🧀 ЧТО НАДО: ▫Тесто слоеное 1 пачка ▫Сыр 100 гр ▫Яйцо чтобы смазать, кунжут

Возьмите пачку готового слоёного теста, 100 граммов твёрдого сыра, одно яйцо, немного кунжута.

Тесто раскатайте тонким слоем, посыпьте сверху сыром, натёртым на крупной тёрке. Закройте начинку вторым слоем теста. Нарежьте его в форме длинных полосок и скрутите в форме спиралей. Смажьте яйцом. Отправьте выпекаться в духовку на 20 минут.

Рецепт опубликовала группа В Контакте "Короче, рецепты".