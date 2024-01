Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню

Простой завтрак с лавашом придётся вам по вкусу. Его можно приготовить за считанные минуты. Блюдо настолько вкусное, что вам захочется его есть постоянно.

Фото: Cheese and Pepperoni Pizza by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.