Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы спортивные активности для людей с плохим зрением
Из-за этого генного нарушения волосы не поддаются укладке
Константинов: в Киеве решили использовать новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада
Ветврачи разъяснили, чем авокадо и виноград опасны для питомцев
В ТПП призвали деприватизировать квартиры малоимущих россиян
5 вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосами
Эпидемиолог Баланова опровергла данные Росстата о росте числа россиян, больных ожирением
Квамоклит — красивейшая лиана для участка
Экономист Гиринский сообщил о повышении ЕДВ с 1 февраля
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню

Лаваш с перцем, сыром, яйцами — быстрое блюдо на завтрак

0:51
Еда

Простой завтрак с лавашом придётся вам по вкусу. Его можно приготовить за считанные минуты. Блюдо настолько вкусное, что вам захочется его есть постоянно.

Лаваш с перцем, сыром, яйцами — быстрое блюдо на завтрак
Фото: Cheese and Pepperoni Pizza by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Возьмите четыре яйца, половина болгарского перца, немного натёртого сыра (100 г) и накрошенной зелени, два круга лаваша.

Перец накрошите в форме мелких кубиков.  

Смажьте сковороду маслом и выложите первый круг лаваша. На него разбейте яйца. Добавьте соль, перец, болгарский перец, зелень. Накройте вторым кругом лаваша, чуть придавив его. Готовьте около пяти минут.

Перец можно заменить грибами или другими овощами.

Переверните лаваш. Посыпьте его сверху остатками сыра. Держите на огне ещё пять минут.

Источник: 1000.menu

Пицца из лаваша
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Быстрые хачапури с сыром готовятся в считанные минуты
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Специалист рассказала, как вырастить микрозелень в домашних условиях Ирина Гусакова Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Последние материалы
Константинов: в Киеве решили использовать новую тактику, чтобы выпросить деньги у Запада
Лаваш с перцем, сыром, яйцами — быстрое блюдо на завтрак
В ТПП призвали деприватизировать квартиры малоимущих россиян
Ветврачи разъяснили, чем авокадо и виноград опасны для питомцев
5 вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосами
Эпидемиолог Баланова опровергла данные Росстата о росте числа россиян, больных ожирением
Квамоклит — красивейшая лиана для участка
Экономист Гиринский сообщил о повышении ЕДВ с 1 февраля
Специалисты ждут опережающего роста цен на малогабаритные квартиры в России
Гражданина Франции Дриона из харьковского списка заметили на фото с оружием на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников