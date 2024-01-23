Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню

Лаваш с перцем, сыром, яйцами — быстрое блюдо на завтрак

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой завтрак с лавашом придётся вам по вкусу. Его можно приготовить за считанные минуты. Блюдо настолько вкусное, что вам захочется его есть постоянно.

Фото: Cheese and Pepperoni Pizza by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Возьмите четыре яйца, половина болгарского перца, немного натёртого сыра (100 г) и накрошенной зелени, два круга лаваша.

Перец накрошите в форме мелких кубиков.

Смажьте сковороду маслом и выложите первый круг лаваша. На него разбейте яйца. Добавьте соль, перец, болгарский перец, зелень. Накройте вторым кругом лаваша, чуть придавив его. Готовьте около пяти минут.

Перец можно заменить грибами или другими овощами.

Переверните лаваш. Посыпьте его сверху остатками сыра. Держите на огне ещё пять минут.

Источник: 1000.menu