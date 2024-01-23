Аппетитный и птательный куриный суп с перцем чили

Простой в приготовлении и ароматный куриный суп с перцем чили

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Это питательное и простое блюдо можно приготовить на скорую руку в мультиварке, чтобы накормить семью.

Фото: commons.wikimedia.org by by Junho Jung at Flickr from South Korea is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

2 столовые ложки масла авокадо;

3 зубчика чеснока;

4 стакана овощного бульона;

5 морковок, очищенных и нарезанных;

1 сладкий картофель, очищенный и нарезанный;

2 фунта куриных бедер без костей и кожи;

5 стеблей сельдерея, обрезанных и нарезанных кубиками;

1 чайная ложка порошка чили;

2 столовые ложки мягкого зеленого чили;

2 чайные ложки соли;

1/2 чайной ложки перца.

Приготовление: