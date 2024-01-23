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Аппетитный и птательный куриный суп с перцем чили

Простой в приготовлении и ароматный куриный суп с перцем чили

1:28
Еда

Это питательное и простое блюдо можно приготовить на скорую руку в мультиварке, чтобы накормить семью. 

Простой в приготовлении и ароматный куриный суп с перцем чили
Фото: commons.wikimedia.org by by Junho Jung at Flickr from South Korea is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты: 

  • 2 столовые ложки масла авокадо;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 4 стакана овощного бульона;
  • 5 морковок, очищенных и нарезанных;
  • 1 сладкий картофель, очищенный и нарезанный;
  • 2 фунта куриных бедер без костей и кожи;
  • 5 стеблей сельдерея, обрезанных и нарезанных кубиками;
  • 1 чайная ложка порошка чили;
  • 2 столовые ложки мягкого зеленого чили;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 1/2 чайной ложки перца.

Приготовление:

  1. Установите в мультиварке режим “Обжаривание”.
  2. Добавьте масло авокадо и 3 зубчика чеснока. Обжаривайте в течение 2 минут.
  3. Добавьте овощной бульон, морковь и сладкий картофель.
  4. Установите в мультиварке режим "отжим" на 1 минуту.
  5. Как только морковь и сладкий картофель сварятся, с помощью погружного блендера взбейте содержимое кастрюли в пюре. (Если у вас нет погружного блендера, перелейте в блендер для приготовления пюре.)
  6. Верните пюре в кастрюлю быстрого приготовления. Добавьте курицу, сельдерей, молотый перец чили, зелёный чили, соль и перец горошком.
  7. Установите режим "Суп/бульон".
  8. После того, как суп полностью сварится, достаньте курицу и измельчите.
  9. Положите измельченную курицу обратно в кастрюлю и добавьте сок 1 лайма.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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