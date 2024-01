Аппетитный и птательный куриный суп с перцем чили

Your browser does not support the audio element.

Это питательное и простое блюдо можно приготовить на скорую руку в мультиварке, чтобы накормить семью.

Фото: commons.wikimedia.org by by Junho Jung at Flickr from South Korea is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.