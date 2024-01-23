Вкуснейший плов с курицей готовится быстро и просто: накормите всю семью сытным блюдом

Приготовьте очень вкусный плов. Его полюбит вся семья: и взрослые, и дети.
На 6 порций вам понадобятся:
Мясо нарежьте на кусочки. Покрошите лук и морковь.
Курицу обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла, пока не появится корочка. Добавьте морковь и луком. С добавлением специй жарьте в течение ещё пары минут. Налейте немного воды и положите головку чеснока. Накройте сковороду крышкой и тушите всё ещё в течение десяти минут.
Положите к мясу промытый рис, подлив горячую воду. Тушите ещё 20 минут. После снятия с огня, не снимая крышку, дайте блюду постоять 15 минут. Перед тем, как подать, рис, овощи и мясо перемешайте.
Этот простой и вкусный куриный плов станет отличным выбором для быстрого обеда.
Источник: 1000. menu
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.