Вкуснейший плов с курицей готовится быстро и просто: накормите всю семью сытным блюдом

Рецепт плова с курицей на обед или ужин

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте очень вкусный плов. Его полюбит вся семья: и взрослые, и дети.

Фото: Own work by MANIMI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

На 6 порций вам понадобятся:

Рис — 1,5 стакана.

Курица — 800 г.

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 10 зубчиков.

Вода — 800 мл.

Масло растительное — 30 г.

Соль и специи.

Мясо нарежьте на кусочки. Покрошите лук и морковь.

Курицу обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла, пока не появится корочка. Добавьте морковь и луком. С добавлением специй жарьте в течение ещё пары минут. Налейте немного воды и положите головку чеснока. Накройте сковороду крышкой и тушите всё ещё в течение десяти минут.

Положите к мясу промытый рис, подлив горячую воду. Тушите ещё 20 минут. После снятия с огня, не снимая крышку, дайте блюду постоять 15 минут. Перед тем, как подать, рис, овощи и мясо перемешайте.

Этот простой и вкусный куриный плов станет отличным выбором для быстрого обеда.

Источник: 1000. menu