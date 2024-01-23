Вкуснейший плов с курицей готовится быстро и просто: накормите всю семью сытным блюдом

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Рецепт плова с курицей на обед или ужин

1:13
Еда

Приготовьте очень вкусный плов. Его полюбит вся семья: и взрослые, и дети.

Рецепт плова с курицей на обед или ужин
Фото: Own work by MANIMI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

На 6 порций вам понадобятся:

  • Рис — 1,5 стакана.
  • Курица — 800 г.
  • Луковица — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 10 зубчиков.
  • Вода — 800 мл.
  • Масло растительное — 30 г.
  • Соль и специи.

Мясо нарежьте на кусочки. Покрошите лук и морковь.

Курицу обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла, пока не появится корочка. Добавьте морковь и луком. С добавлением специй жарьте в течение ещё пары минут. Налейте немного воды и положите головку чеснока. Накройте сковороду крышкой и тушите всё ещё в течение десяти минут.

Положите к мясу промытый рис, подлив горячую воду. Тушите ещё 20 минут. После снятия с огня, не снимая крышку, дайте блюду постоять 15 минут. Перед тем, как подать, рис, овощи и мясо перемешайте.

Этот простой и вкусный куриный плов станет отличным выбором для быстрого обеда.

Источник: 1000. menu

Плов с курицей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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