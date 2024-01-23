Питательные и аппетитные яичные маффины станут одним из любимых блюд вашей семьи

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Простые в приготовлении и вкусные яичные маффины покорят сердце ваших близких

1:03
Еда

Порадуйте своих домочадцев вкусными и питательными яичными маффинами. 

Простые в приготовлении и вкусные яичные маффины покорят сердце ваших близких
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Morenz is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 200 грамм нарезанного лука-порея;
  • 4 стакана нарезанного шпината;
  • 10 яиц;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/4 чайной ложки перца;
  • 250 грамм тёртого сыра по выбору.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  2. Форму для маффинов сбрызните антипригарным спреем.
  3. На среднем огне обжаривайте лук-порей в сливочном масле в течение 2 минут.
  4. Добавьте нарезанный шпинат и обжаривайте в течение 1 минуты.
  5. Ложкой распределите смесь из лука-порея и шпината по формочкам для маффинов.
  6. Если добавляете сыр, посыпьте примерно по 1 столовой ложке в каждую форму для маффинов.
  7. Взбейте яйца и разлейте по формочкам для маффинов, пока они не заполнятся примерно на 3/4.
  8. Аккуратно перемешайте вилкой содержимое каждой формочки для маффинов.
  9. Выпекайте до готовности.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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