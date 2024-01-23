Смузи из банана, шпината и куркумы укрепит ваш иммунитет и повысит настроение

Вкусный и полезный смузи из банана, шпината и куркумы

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот смузи богат витаминами и антиоксидантами, которые активизируют вашу иммунную систему, улучшают здоровье кишечника и помогают вам чувствовать себя лучше.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Bodzioch is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Ингредиенты:

1/2 банана, очищенного от кожуры;

1/4 чайной ложки молотой куркумы;

2 столовые ложки йогурта;

65 грамм ягодной смеси, свежей или замороженной;

100 грамм шпината;

1 сушёный финик без косточек или 2 чайные ложки мёда для придания сладости, по желанию.

1 столовая ложка миндального масла или орехового масла на выбор;

1 молотый чёрный перец;

1/2 стакана миндального или коровьева молока.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере. Взбейте до получения однородной массы.